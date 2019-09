Quarteirão Cultural da Barroquinha será inaugurado em outubro

Edifício do antigo Hotel Castro Alves fará parte do Quarteirão Cultural da Barroquinha (Foto: Mário Vitor Bastos/divulgação)

O Quarteirão Cultural da Barroquinha, que engloba quatro imóveis contíguos na Rua Aristides Milton, mais conhecida como Ladeira da Barroquinha, será inaugurado no dia 07 de outubro, às 14h. Através do Programa PAC Cidades Históricas, os casarões foram restaurados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e servirão de base para o Centro Técnico do Espaço Cultural da Barroquinha (com duas grandes salas de ensaios para espetáculos artísticos) e para a nova sede da Fundação Gregório de Mattos. Também, por lá, haverá um café-teatro que terá o nome de Nilda Spencer, em homenagem à atriz considerada a dama do teatro baiano, falecida em 2008. As obras custaram cerca de R$9 milhões e foram realizadas numa parceria entre a prefeitura de Salvador e o Iphan.





Tem mais

No mesmo dia, mas em Santo Amaro (BA), o Iphan entregará a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação totalmente restaurada. A solenidade está prevista para às 18h.





Pena Cal Galeria estreia na ArtRio

De hoje até domingo, a feira ArtRio, no Rio de Janeiro, estará expondo e vendendo obras de algumas das melhores galerias de arte do país. A Pena Cal, de Eva Pena Cal, irá estrear no evento. Por lá, terá um stand no pavilhão Brasil Contemporâneo, na Marina da Glória, com peças desenvolvidas pelo artista baiano Marcos Zacariades. “Serão cinco instalações na parede, uma instalação no chão e seis de mesa”, nos disse Eva. Restos de madeiras de lei, proveniente da derrubada e da queimada de florestas da Chapada Diamantina, são a base do trabalho de Zacariades.

Eva Pena Cal (Foto:Divulgação)





Fora da curva

Com um novo conceito, chamado de Le Club, a Lacoste reinaugura a sua loja do Salvador Shopping, amanhã, das 17h às 21h, em um coquetel para convidados que contará com a presença da CEO da marca, Rachel O. Maia. Considerada uma das executivas mais importantes do país, Rachel cresceu em um bairro humilde, em São Paulo, superou obstáculos e, em 2017, foi eleita uma das 40 mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes.

Paralelo ao cargo, Maia mantém o Capacita-me, que oferece aulas, na capital paulista, para pessoas em situações de vulnerabilidade, capacitando as para o trabalho no varejo. No projeto, 80% das vagas são destinadas a mulheres.

Rachel O. Maia (Foto: Divulgação)



Expectativa

Editado pela Companhia das Letras, o quarto e último volume do livro de memórias do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso vai, enfim, chegar às bancas. A obra, batizada de Diários da Presidência 2001-2002, deveria ter sido lançada no ano passado, mas como alguns dos personagens retratados estavam envolvidos com a corrida eleitoral, FHC postergou a edição.





Mandou bem

Gilson da Hora, que durante anos fez parte do Marketing do Shopping Barra, acaba de se desligar de suas funções por um bom motivo. Ele é o novo gerente de Marketing do Shopping Itaigara, que é administrado pela Enashopp - mesma administradora do Barra.





Minas com Bahia

CEO do Fera Hotéis, o empresário mineiro Antônio Mazzafera deve, em breve, receber o título de cidadão baiano concedido pela Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA).O autor da proposta é o deputado estadual Alex Lima. "Em 2012 o empresário viu em Salvador um grande potencial de um retrofit do Palace Hotel para fazer um hotel sofisticado, de vanguarda, dando origem ao Fera Hotéis. Com o tempo, o Fera adquiriu outros imóveis na região do Centro Histórico de Salvador, que resultaram em 123 negociações imobiliárias e compra de 16 edifícios", defende o deputado.

Antônio Mazzafera (Foto: Marina Silva)



Lançamento

A JetSmart, companhia área Ultra Low Cost que já opera no Chile, Argentina e Peru, realiza na próxima terça-feira, às 9h, no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande, o lançamento das primeiras rotas da empresa no mercado brasileiro. O fundador da companhia, Estuardo Ortiz, estará presente.