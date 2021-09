Quarto titular do gol do Bahia em 2021, Claus busca inspiração em Buffon

Uma nova era começou no gol do Bahia. Destaque na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, Mateus Claus venceu a concorrência com o xará Matheus Teixeira e é o novo dono da meta tricolor. Ele será o quarto jogador que vai tentar ter sucesso no setor na temporada.

A posição de titular foi conquistada com duas boas atuações contra Santos - no empate por 0x0, na Vila Belmiro -, e Red Bull Bragantino, contra quem o Esquadrão ficou no 1x1, sábado (18), na Fonte Nova. Agora, Claus projeta longevidade no posto.

"É muito importante, para mim, essa sequência de jogos. É importante voltar a atuar, voltar bem. Acredito que é uma competição muito intensa entre os goleiros que têm aqui. A qualidade é alta. Sempre bem visto fazer boas partidas, entrar e contribuir com o resultado. Isso me deixa feliz", explicou Mateus.

O 2021 do Bahia tem sido marcado pela rotatividade no gol. O tricolor iniciou a temporada com Douglas como titular, mas o goleiro perdeu a posição por causa de recorrentes falhas. Hoje emprestado ao Juventude, o antigo camisa 1 cedeu o posto para Matheus Teixeira.

Na primeira oportunidade pelo time principal, Teixeira não só deu conta do recado como teve atuação de herói. Foi decisivo na disputa por pênaltis contra o Fortaleza, que colocou o Esquadrão na final da Copa do Nordeste. Ele repetiria o feito na decisão contra o Ceará, que rendeu a taça do Nordestão.

Após se consolidar como titular, Matheus Teixeira passou a cometer falhas durante o Brasileirão que custaram a sua posição na equipe. Nesse meio tempo, o time teve ainda Danilo Fernandes entre os titulares por dois jogos durante o comando de Dado Cavalcanti. No entanto, Danilo não se firmou e logo depois sofreu fratura na costela.

Agora, Claus espera agarrar e não soltar mais a chance. "A gente tem essa competição interna, mas tem uma relação muito boa. Eu e Teixeira estamos há bastante tempo juntos esperando essa oportunidade. Chegou para mim antes, depois chegou para ele. Foi muito feliz no final da Copa do Nordeste. Quanto mais o nível estiver alto, mais ajudará o Bahia", comentou.

"Goleiro só joga um. É uma situação atípica. O período na reserva, a gente tem que encarar com positividade. É um momento em que se prepara para exercer o melhor papel. Todas as vezes que entrei, eu pude corresponder", continuou.

Inspiração

Formado na base do Internacional, Mateus Claus chegou ao clube no ano passado para integrar o time sub-23. Aprovado na equipe de transição, ele foi promovido para o elenco principal. Na reta final do Brasileirão o goleiro teve participação importante na permanência do time baiano na Série A, sendo destaque no empate por 2x2 com o Atlético-MG.

Por causa de uma lesão, Claus perdeu espaço no início da temporada. Em nova fase, o agora titular diz que busca inspiração em dois grandes nomes do futebol mundial. “Pude trabalhar no Internacional com um dos ídolos que foi o Dida. Outra inspiração é o Buffon, goleiro que acompanho desde criança. Justifica meu número também, o 77, porque ele usava na Juventus. São caras que admiro muito, tanto como goleiro quanto como pessoal”, explicou.

O próximo adversário do Bahia, e de Claus, será justamente o Internacional. O Esquadrão visita o time gaúcho domingo (26), no estádio Beira-Rio, às 16h, pela 22ª rodada do Brasileirão.