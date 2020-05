Quase 100 pessoas testam positivo para a covid-19 nos bairros nesta quarta (20) 

Os testes rápidos para covid-19 realizados nesta quarta-feira (20) nos novos bairros - onde há medidas de restrições regionalizadas para ampliar o isolamento social - detectaram 97 doentes infectados com a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

De acordo com a prefeitura de Salvador, foram 27 casos confirmados na Liberdade, 39 no Lobato e 31 no Bonfim. Nesses locais, foram realizados 423 testes.

A testagem é feita em pessoas com sintomas gripais, febre ou que tiveram contato com outras contaminadas pelo coronavírus. Já em Plataforma, onde houve prorrogação das restrições, foram realizados 118 testes, sendo 21 casos positivos para coronavírus hoje. Na Pituba, região em que as medidas restritivas foram suspensas hoje (20), ocorreram 150, com 36 pessoas positivadas.