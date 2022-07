Quase 65 milhões de brasileiros não tomaram dose de reforço da vacina contra covid-19

Em todo o Brasil, 64,8 milhões de pessoas que concluíram o esquema vacinal primário, com duas doses ou dose única da vacina covid-19, não retornaram ao posto de vacinação para receber a primeira dose de reforço, atualmente indicada para quem tem 12 anos ou mais.

Ao todo, são mais de 100 milhões de vacinas que já podem ser aplicadas para reforçar a imunidade dos brasileiros. Os dados foram levantados pelo Ministério da Saúde com base nas informações repassadas pelas secretarias estaduais e municipais de saúde.

Nos casos da segunda dose de reforço, recomendada para pessoas a partir dos 40 anos, 36,6 milhões já cumpriram os quatro meses de intervalo da primeira dose de reforço e já podem atualizar o cartão de imunização com mais uma dose. As vacinas da Pfizer, Janssen ou Astrazeneca podem ser utilizadas nessa etapa.

Para quem começou o esquema vacinal com a dose única da Janssen, a recomendação é a seguinte: uma dose de reforço, aplicada dois meses após o início do ciclo; e os outros dois reforços que devem obedecer o intervalo de quatro meses (o terceiro reforço é recomendado, no momento, para a população acima de 40 anos).

As mais de 38 mil salas de vacinação espalhadas pelo país já aplicaram mais de 455,5 milhões de doses de vacina covid-19. Conforme os números do painel de transparência LocalizaSUS, 83,2% da população recebeu a primeira dose e 76,4% completaram o ciclo inicial de vacinação com duas doses ou dose única.

O Ministério da Saúde reforça a importância da imunização como principal forma de proteção contra a covid-19, sobretudo quanto à diminuição de hospitalizações e mortes pela doença.