Quase fechado: Vitória só vai contratar mais um atleta para 2020

A fase em que o torcedor mais se empolga em todo início de temporada acabará mais cedo no Vitória em 2020. Segundo o próprio presidente Paulo Carneiro, o rubro-negro está prestes a encerrar o seu ciclo de contratações.

Em mensagem de áudio encaminhada para um grupo de torcedores, o mandatário disse que está negociando com apenas mais uma peça, apesar de não ter revelado de qual posição é o jogador.

“Não tenho mais interesse em jogador nenhum. Peço aos senhores que não me sugiram mais jogador nenhum. O Vitória tem mais um jogador que estamos fechando e pronto. Já estamos focados e sem interesse em mais jogador nenhum”, disse o presidente no áudio.

Sabe-se que a função mais carente do elenco neste momento é a zaga. O time principal rubro-negro, que disputará competições como a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, dispõe de apenas quatro peças: o experiente Maurício Ramos, de 34 anos, e os jovens João Victor (contratado do Santa Cruz), Carlos e John (promovidos da base).

Por isso, a peça que Paulo Carneiro ainda negocia deve chegar para este setor. O jogador, inclusive, pode vir de outro país sul-americano.

Até o momento, o Vitória fez sete contratações. São elas o zagueiro Maurício Ramos, o lateral esquerdo Rafael Carioca, o volante Gerson Magrão, o meia Fernando Neto e os atacantes Rodrigo Carioca, Vico e Alisson Farias.

O último reforço a ter se apresentado na Toca do Leão foi o meia Fernando Neto, que atuou no ano passado pelo Paraná. O atleta de 26 anos chegou ao clube nesta segunda-feira (13) pela tarde e iniciou as avaliações médicas de rotina.

Enxuto

Neste momento, o elenco do rubro-negro encontra-se bastante enxuto. São 23 jogadores que compõem o grupo que treina sob comando dos auxiliares Bruno Pivetti e Flávio Tanajura.

Esse elenco, que futuramente será comandado por Geninho – o técnico segue se recuperando de cirurgias de catarata –, disputará as principais competições deste primeiro semestre e será a base da que disputará a Série B.

Outros 29 jogadores treinam na Toca do Leão. Eles fazem parte do grupo sub-23, comandado por Agnaldo Liz e que disputará o Campeonato Baiano. Com ele, o Vitória estreará diante do Jacobina, na quarta-feira, 22, às 19h30.

O rubro-negro conta que, do grupo de 29 atletas que disputará o estadual, alguns se destacarão e reforçarão o Vitória também para a Série B.