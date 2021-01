Quase por acaso: Restaurante da chef Lili Almeida começou em garagem e virou referência

A chef Lili Almeida foi a convidada do programa Empregos & Soluções desta quarta-feira (13), que aconteceu no Instagram do Jornal CORREIO. O tema desta edição foi a cozinha como inspiração para empreender. Dona do restaurante Casa da Dona Lili, a chef conversou com Flávia Paixão e explicou como iniciou sua carreira no ramo da gastronomia, relatando que foi parar neste meio de maneira não-tradicional.

"Comecei a cozinhar em 2005, quando fui pra São Paulo. Eu venho da comunicação social, então foi uma mudança de vida incrível. Eu ligava pra minha mãe pra me ensinar como fazer as coisas, cozinhava com o telefone na orelha. Aquilo foi crescendo dentro de mim, mas ainda tinha medo. Daí meu ex-companheiro, pai da minha filha, acabou me conseguindo uma oportunidade em um restaurante. Comecei como assistente, fazendo de tudo, fui transitando em diversas áreas, aprendendo bastante, e o resto é história", contou Lili.

Sobre a abertura de seu restaurante, a história também é inusitada. A Casa da Dona Lili surgiu por acaso, através de uma convidada especial e muita coragem, esforço e dedicação.

"Em 2017, a filósofa Djamila Ribeiro veio para Salvador e acabou almoçando em minha casa. As redes de televisão gravaram matérias com ela aqui em casa, até que à noite, seis pessoas bateram na minha porta procurando meu restaurante. Ele nem existia ainda, mas começou naquele dia. A partir dali, abri na minha garagem e o negócio começou a crescer. Hoje, reformei tudo, montei uma cozinha apropriada, agora realmente é um empreendimento", afirma Lili.

Confira abaixo a entrevista da chef Lili Almeida na íntegra.