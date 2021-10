Quatro alunos de Medicina são investigados na Bahia por uso de documento falso

Quatro estudantes do Centro Universitário Francisco de Barreiras (Unifasb), no oeste da Bahia, estão sendo investigados pela utilização de documentação falsa para ingresso no curso de Medicina, por meio de transferência de instituições.

A Unifasb informou que recebeu a notificação da Polícia Civil e que já fez a entrega de todos os documentos solicitados pelas autoridades para averiguação.

A instituição de ensino, que pertence à rede privada, também afirmou que realizará uma auditoria interna nestas documentações junto às instituições de origem. "Caso seja comprovada a fraude, os estudantes envolvidos serão expulsos da Instituição", disse em nota.

As investigações do caso começaram no estado de Goiás. Ao todo, 19 pessoas são investigadas pelo mesmo crime. Dezessete delas foram presas na cidade de Goianésia, uma em Formosa – ambas cidades goianas –, e a 19ª em Barreiras. Procurada, a Polícia Civil baiana sugeriu contato com a Polícia Civil de Goiás, responsável pela operação.

A Unifasb ainda ressaltou que "segue, rigorosamente, todas as legislações vigentes e atua em conformidade com as normas e determinações do Ministério da Educação".