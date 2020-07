Quatro assaltantes de banco morrem em confronto com a polícia na Bahia

Quatro integrantes de uma quadrilha de assalto a banco foram mortos durante um confronto com policiais do 8° Batalhão da Polícia Militar (BPM/Porto Seguro) e da Polícia Federal, na noite de quinta-feira (30). Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que os suspeitos estavam escondidos em um imóvel na zona rural de Belmonte, no extremo sul da Bahia, e se preparavam para atacar um banco na cidade.

"Quatro integrantes foram cercados pelas forças estadual (Ceto do 8° BPM) e federal de segurança.Na tentativa de efetuar as prisões, houve confronto e o quarteto acabou ferido", informa a SSP, em nota. Os assaltantes de banco, envolvidos também com tráfico de drogas e homicídios ficaram feridos, foram socorridos para unidade médica no município, mas não não resistiram.

Com o bando foram apreendidos dois fuzis russos modelo AK 47, calibre 7,62, um fuzil calibre 5,56, duas pistolas austríacas, 20 carregadores e uma granada. O grupo é acusado de ser responsável por outra tentativa de roubo, no dia 22 deste mês, na cidade de Camacã.

Entre o integrantes da quadrilha, estava um criminoso com mandado de prisão em aberto e que, em 2016, foi preso durante a Operação Replay, realizada pela PF. "Um grande trabalho conjunto, que só reforça a parceria que temos com a PF. Continuamos com o trabalho para identificar e prender outros possíveis integrantes desta organização criminosa", destacou o comandante do 8° BPM, tenente-coronel Anacleto França.