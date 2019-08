Quatro barragens na Bahia passarão por estudos e planos de ação de emergências

Quatro barragens localizadas na Bahia passarão por um estudo e terão planos de ação de emergências durante os próximos meses. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (14).

As barragens favorecidas serão as do Apertado, em Mucugê; as de França, em Piritiba; Gasparino, em Coronel João Sá; e Pedras Altas, em Capim Grosso.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), com informações da Companhia De Engenharia Hídrica E De Saneamento Da Bahia (Cerb), sua vinculada, as barragens passarão por estudos de Revisão Periódica de Segurança das Barragens (RPSB) e Plano de Ação de Emergência (PAE), de acordo com a Lei 12.334 de 2010.

Os estudos serão coordenados pela empresa Geotechnique Consultoria e Engenharia LTDA, vencedora da licitação, e só serão iniciados oito dias após a assinatura da Ordem de Serviço entre o governo e a empresa, o que deve ocorrer dentro de 15 dias, após os trâmites legais. O investimento é de R$ 1,5 milhão.

Ainda segundo a secretaria, a empresa vai analisar os projetos originais das barragens e confrontar os empreendimentos, para que sejam verificadas as condições de estabilidade de cada uma das estruturas.

O processo de revisão periódica dos reservatórios será realizado por uma equipe multidisciplinar, formada por engenheiros especializados, geólogos e técnicos. Já o plano de ação é o documento que será elaborado a partir das orientações recebidas por estes especialistas, que indicarão os procedimentos a serem adotados de acordo com a necessidade de cada reservatório.

Uma das barragens que passará pelo estudo, a do Apertado, na Chapada Diamantina, que armazena água do Rio Paraguaçu. Avaliada no ano passado com risco de rompimento, ela passou por nova avaliação na semana passada e foi classificada com estado de atenção nível 1, ou seja, sem rispo de romper.

O atestado foi emitido pela comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), divulgado no dia 6 de agosto, quando 13 barragens foram visitadas no estado.