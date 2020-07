Quatro dicas para fazer o pedido de casamento perfeito

O pedido de casamento é um dos momentos mais esperados na vida de um casal. Exatamente por isso, esse pode ser um grande desafio até para os mais românticos. Criar o ambiente perfeito, se certificar que nada está fora do lugar, escolher as alianças adequadas e ainda ter as palavras certas na ponta língua, pode ser motivo de nervosismo.

Esse momento é eternizado na memória de todo casal. Sendo assim, é importante que nada dê errado. Por isso separamos quatro dicas para que seu pedido seja inesquecível.

O local perfeito

Um lugar especial possibilita um momento especial. Algumas pessoas optam por locais que têm alguma relação com o casal. Pode ser onde se conheceram, onde deram o primeiro beijo e por aí vai. Porém, outros ambientes também podem marcar sua história. Pode ser um ambiente que gostariam de conhecer juntos, ou um passeio charmoso, ou ainda, um jantar cuidadosamente preparado.

A música certa

Embalar um momento tão importante com uma bela canção ajuda na criação da memória afetiva. Caso vocês já tenham uma música que marcou o relacionamento, essa é a hora de dar o play. Porém, se ainda não existe é agora que a música dos futuros noivos será criada. Então opte por músicas românticas, com letra que não saem de moda.

O anel da união

Não tenha medo de escolher as alianças do grande dia. Basta fazer um exercício de análise para saber que irá agradar a noiva. Primeiro, observe o estilo e o modo de vida de sua parceira. Depois, consulte uma das Lojas Rubi, que oferecem inúmeras opções, e pronto. A escolha será certeira.

O romantismo das flores

Escolher bem as flores pode ser quase tão essencial quanto a escolha da melhor aliança. As flores atribuem ao ambiente um charmoso frescor romântico. Além disso, pode aparecer no pedido de várias maneiras. Podem ser dadas como um buquê, com pétalas espalhadas no chão, decorando o local, como um arranjo na mesa. Enfim, o que não faltam são alternativas para surpreender.