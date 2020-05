Quatro homens são mortos durante chacina na Vila Canária

Quatro homens foram mortos na noite de domingo (24), durante uma chacina, na Rua Rogério Ariane, no final de linha da Vila Canária. De acordo com informações do boletim da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), as vítimas são: os irmãos Érico Santos de Jesus, 27 anos e Erick Santos de Jesus, 35, e dois homens identificados como Carlos de Jesus Santos, 39, e Valfredo Anunciação de Oliveira, 39.

As vítimas estavam celebrando o aniversário de Érico quando quatro homens ainda não identificados chegaram no local para cometer o crime.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que por volta das 20h55, policiais militares da 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/São Marcos) foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom), órgão da SSP, após informações de que quatro homens foram atingidos por disparos de arma de fogo e não resistiram aos ferimentos.

Ainda segundo a PM, no local os policiais constataram o fato, realizaram o isolamento da área e acionaram os agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e remoção. Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime, que será investigado pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).