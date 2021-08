Quatro homens são mortos em troca de tiros na Baixa de Quintas, diz PM

Quatro homens foram mortos na tarde deste sábado (21) pela Polícia Militar na região da Baixa de Quintas. Segundo a PM, o grupo armado reagiu à aproximação dos policiais e houve um tiroteio.

Por volta das 13h, a Central de Comunicação (Cicom) acionou a PM com relatos de que havia vários homens armados na Avenida Serrão, na Baixa de Quintas. Foram até o local equipes da Rondesp BTS, com apoio de um helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer).

Quando os policiais chegaram, o grupo começou a disparar, diz a PM. Os policiais revidaram. Outro helicóptero foi acionado para dar apoio. Moradores da região relataram terem ouvidos muitos disparos em sequência, com a PM atirando do alto.

A polícia diz que quando os disparos pararam, os PMs fizeram buscas e encontraram quatro homens feridos ao solo. Todos foram levados ao Hospital Ernesto Simões, onde morreram.

A ocrrência foi registrada na Corregedoria Geral.