Quatro homens são mortos pela polícia em confronto na Saramandaia

Quatro homens foram mortos em uma troca de tiros com a policiais militares na Saramandaia no final da tarde da sexta-feira (7), informou neste sábado a Secretaria da Segurança Pública (SSP). O caso foi durante uma operação para desarticular um grupo criminoso que atua na região, contando com Operação Gêmeos, Rondesp Central, Graer e 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pernambués).

Os PMs faziam a ação preventiva na região quando notaram 15 homens em atitude suspeita. O local foi cercado pelos policiais, mas na tentativa de abordagem o grupo começou a atirar contra os PMs, diz a SSP. Houve reação e troca de tiros.

Quatro dos suspeitos foram baleados e levados para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiram e morreram. Um suspeito foi preso e os demais conseguiram fugir.

Com o grupo, a polícia apreendeu quatro pistolas, carregadores, munições, 96 pedras de crack, 43 porções de maconha e quatro celulares.

Depois do tiroteio, Saramandaia teve policiamento reforçado. "O patrulhamento no bairro permanece intensificado, buscando capturar o restante da quadrilha", diz o comandante do Policiamento na Risp Central, coronel Paulo Coutinho.