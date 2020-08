Quatro integrantes de facção são mortos em confronto com a polícia na RMS

Quatro integrantes de uma facção envolvida com tráfico de drogas, homicídios, roubos e porte ilegal de arma de fogo foram mortos durante confronto com policiais da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Vila de Abrantes), no final da tarde de segunda-feira (17). Além dos mortos, que não tiveram as identidades divulgadas, a ação terminou com um preso, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP).

Em nota, a SSP informou que os militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) patrulhavam pela localidade conhecida como Várzea da Meira, na localidade de Monte Gordo, que pertence ao município de Camçari, quando localizaram um veículo suspeito. O condutor acabou preso, pois o carro possuía restrição de roubo e estava com placa clonada. Questionado, o homem informou que fazia parte de uma quadrilha e que iria encontrar comparsas em um sítio, na mesma região.

Chegando no imóvel, quatro criminosos resistiram à voz de prisão atirando. "Houve confronto, o quarteto acabou ferido, foi socorrido para o Hospital Geral de Camaçari, mas não resistiu. Com a quadrilha foram apreendidos duas pistolas calibres 9mm e 380, uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38, carregadores, munições, um veículo modelo HB20, 13 pedras de crack, 12 porções de maconha e 11 pinos de cocaína.