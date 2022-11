Quatro moradores de prédio destruído por explosão no Saboeiro são encaminhados ao aluguel social

Quatro moradores do prédio em que ocorreu explosão pelo vazamento de gás na madrugada de quinta-feira (24) no bairro do Saboeiro, em Salvador, foram cadastrados pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) e encaminhados ao aluguel social. O local tinha sete unidades residenciais, onde funcionavam alguns comércios.

O proprietário do edifício assumiu a recuperação do imóvel e colocou, ainda ontem, tapumes. Antes, ele havia dito à Condesal que não tinha condições fazer o restauro e havia aceitado a demolição a ser realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo.

A Codesal fez uma vistoria no imóvel pela manhã, junto com a Sedur, e constatou necessidade de demolição, por conta dos danos na parte estrutural.

No entanto, o dono do prédio informou ao órgão que pretende realizar uma obra de recuperação, após a análise de um profissional estruturalista.

Relembre o caso

A explosão, que foi resultado de um vazamento de gás, aconteceu em um estabelecimento que comercializava cachorro quente, mas atingiu pelo menos mais cinco pontos comerciais. Responsável por licenciar central de gás em estabelecimentos, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi procurado e informou que o local não tinha autorização.

A licença é para uso de gás é nomeada como Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, todo local que não se caracterize como residência deve passar por essa visita técnica para liberação do uso de gás de maneira segura.

'O barulho de explosão me acordou e, quando eu abri os olhos, estava em cima da cama com estilhaços de vidro e pedaços de tudo que é coisa por cima de mim', relata Kátia Bonfim, 69 anos. Moradora da Rua Silveira Martins, no bairro do Saboeiro, ela reside no andar de cima dos estabelecimentos que explodiram.

As cenas que ela narra após o desapertar são de um desespero completo. "Tirei tudo que estava em cima de mim e levantei. Dei um passo e vi que minha casa virou um buraco, não sei como sobrevivi. Contei com a ajuda dos vizinhos para sair e fui para a parte de cima da casa para me proteger com eles", relembra ela.