Quatro passageiros são baleados e criminoso morre durante tentativa de assalto em ônibus na Paralela

Uma tentativa de assalto a ônibus na altura de uma concessionária de veículos localizada no final da Avenida Luís Viana, a Paralela, resultou em quatro passageiros baleados, na tarde desta sexta-feira (20). O criminoso morreu no local, informou nota da Polícia Militar.

A troca de tiros começou quando um dos passageiros reagiu ao assalto. Atingido, ele foi socorrido para o Hospital Roberto Santos em estado grave.

Outras três pessoas que estavam no veículo, duas mulheres e um homem, também foram atingidos e atendidos por equipes do Samu. De acordo com a nota, uma equipe da 35ª CIPM foi deslocada para atender a ocorrência.