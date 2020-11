Quatro pessoas morrem após carro cair na Baía de Guanabara, no Rio

Quatro pessoas morreram após um carro cair na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, na noite desta quart-feira (18). O veículo levava funcionários de uma empresa durante a troca de turno e o motorista perdeu o controle.

Segundo o G1, apenas uma pessoa que estava no veículo conseguiu sobreviver. Ele contou que estava no banco de trás e que pulou do veículo antes que ele caísse nas águas, por isso conseguiu nadar e sobreviver.

Segundo testemunhas, o motorista da empresa estava manobrando para levar os trabalhadores embora quando o carro começou a escorregar. Muitas pessoas estavam no local no horário, por conta da troca de turno. O carro chegou a bater em uma proteção lateral antes de perder o controle cair na água.

Os corpos foram resgatados e levados para o Instituto Médico-Legal (IML). A chuva forte que caía no Rio dificultou o trabalho dos bombeiros. Por ser uma área de chegada de navios, a região onde o carro submergiu com os ocupantes é um local bastante fundo.