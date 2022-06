Quatro pessoas morreram em acidentes em rodovias federais na Bahia no domingo

A volta para casa depois do feriado de São João foi conturbada nas estradas da Bahia. Ao menos quatro pessoas morreram em acidentes somente no último domingo (27) de feriadão, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Foi registrado um total de 7 acidentes em rodovias federais. Não foi informado o total de feridos.

As vítimas fatais passavam pelas BR-116, 101 e 030, em trechos dos municípios de Abaré, no norte da Bahia, Eunápolis, no sul, e Brumado, sudoeste do estado, respectivamente.

Abaré

De acordo com a PRF, por volta das 13h40 da madrugada ocorreu uma colisão transversal entre uma carreta e uma caminhonete.

A caminhonete tinha 4 ocupantes. Um homem e uma mulher morreram no local, e o motorista e mais um passageiro tiveram lesões leves. As vítimas não tiveram os nomes divulgados. Os dois feridos foram levados a um hospital em Paulo Afonso, município vizinho.

Eunápolis

No km 690, por volta das 13h10h, ocorreu uma saída de pista seguida de capotagem e incêndio, envolvendo um veículo de carga. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. A pista foi interditada.

Brumado

No sudoeste do estado, o acidente deixou um motociclista como vítima. Ele morreu no local, após colidir frontalmente com um carro no km 346 da BR-030, entre Brumado e o trevo de Malhada de Pedras, por volta de 3h20 da madrugada. Não foi informado o estado de saúde do motorista do veículo.