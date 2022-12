Quatro pessoas que iam para velório morrem em acidente no sudoeste baiano

Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão e um carro na BR-116, perto de Planalto, no sudoeste baiano, na tarde do domingo.

Entre os mortos, estão duas crianças. As outras duas vítimas fatais eram homens adultos. Todos morreram no local. As vítimas, que eram todas parentes, estavam no carro. Os nomes não foram divulgados.

O acidente aconteceu quando a família que estava no carro seguia para o velório de um parente que tinha morrido na véspera.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o impacto da batida frontal, o carro e o caminhão pegaram fogo. O Corpo de Bombeiros foi chamado para conter as chamas. Não há mais detalhes sobre o que causou a colisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e socorreu os feridos para um hospital da região, mas não há detalhes sobre os ferimentos deles.