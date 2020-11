Quatro pessoas são indiciadas por furto de cobre no Santo Antônio Além do Carmo

A Polícia Civil concluiu, na segunda-feira (9), o inquérito que investigava o furto de fios de cobre na Rua Direita do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Ao todo, quatro pessoas que se associaram para a retirada dos fios pertencentes à Coelba foram indiciadas por furto e associação criminosa. A polícia não forneceu informações sobre quem foram os quatro envolvidos, se são ligados à construtora ou à empresa de sucata.

O caso ocorreu no dia 27 de setembro, um domingo, e vinha sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial (Barris). O inquérito foi encaminhado na terça-feira (10) para análise da justiça. O CORREIO entrou em contato com o Tribunal de Justiça da Bahia para saber mais, mas não teve retorno até esta publicação.

O roubo foi descrito como “cinematográfico” por moradores do bairro. Aproveitando que o local estava em obras, sendo requalificado, cerca de 20 pessoas vestidas com tradicionais uniformes de cor azul e com maquinários de grande porte, como retroescavadeiras, destruíram 60 metros de extensão de um lado da rua para levar fios de cobre que ali estavam enterrados. A ação durou cerca de quatro horas e danificou a rede de tubulação de água.

Quatro homens que não quiseram se identificar conversaram com o CORREIO na manhã de 30 de setembro e admitiram terem sido os operários que retiraram os fios de cobre. O grupo disse que pretendia retirar um total de 360 metros de cabos e vendê-los por R$ 6 mil. O lucro da operação seria dividido pela metade: 50% para serem repartidos entre os funcionários que retiraram os fios e os outros 50% ficaria com o funcionário da construtora. A construtora Pejota, que realizava a obra, diz que a retirada aconteceu de "forma alheia" ao seu conhecimento e negou ter contratado serviço para retirada.

O grupo afirmou que fez a operação após um acordo com o funcionário Thailan Macedo, estagiário da Pejota. Eles disseram que não sabiam que se tratava de uma operação ilegal e acreditavam que a empresa Pejota sabia da operação. Os operários foram até às casas de moradores do Santo Antônio para pedir desculpas pelo ocorrido.

“A Pejota Construções reforça que a retirada dos fios de cobre de Santo Antônio Além do Carmo foi praticada por terceiros de forma alheia ao conhecimento da empresa. Após preliminares apurações relativas à denúncia feita à imprensa, a Pejota instaurou uma sindicância para tomar todas as providências legais cabíveis e afastou funcionários da obra para apurar as responsabilidades. A Pejota reforça que não contratou o serviço para nenhum fim. Ainda assim, todas as medidas foram tomadas para reparar os danos evitando maiores prejuízos para os moradores, para a CONDER e para a Coelba.”