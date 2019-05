Quatro reforços do Vitória são regularizados, mas não vão estrear

Quatro reforços do Vitória foram regularizados junto à CBF na tarde desta sexta-feira (3), véspera do duelo com o Vila Nova, no Barradão. Será a estreia do rubro-negro em casa na Série B 2019.

São eles o lateral direito Van, os volantes Gabriel Bispo e Romisson e o atacante Ítalo. Os dois primeiros chegaram do Bahia de Feira. Já o segundo do Guarani e o terceiro do São Caetano.

Os quatro já estão treinando normalmente na Toca do Leão. De início eles não foram relacionados pelo técnico Claudio Tencati para a partida contra o Vila Nova, às 16h30 deste sábado (4).

A lista de relacionados foi divulgada na manhã desta sexta-feira e logo depois os atletas entraram em concentração. Por isso, segundo a assessoria de comunicação do rubro-negro, a relação não será alterada com os novos regularizados.

Dos novatos que vem treinando na Toca do Leão, restas agora apenas o zagueiro Dedé, ex-Independente-PA e o atacante Matheus Augusto, ex-Sparta (Grécia) a serem regularizados.