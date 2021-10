Quatro suspeitos de assaltos a banco morrem em ‘acampamento’ no sul da Bahia

Carabina, explosivos, pistolas, revólver, munições e coletes balísticos foram apreendidos com suspeitos de assaltos a banco no sul da Bahia, em ação integrada das polícias Militar (PM) e Rodoviária Federal (PRF). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o flagrante ocorreu na sexta-feira (1), na cidade de Camacan.

Após trocas de informações e denúncias anônimas, as forças de segurança chegaram a um acampamento, na zona rural daquele município. Cerca de 10 homens foram avistados e, na aproximação, os assaltantes atiraram contra os policiais.

Houve confronto e quatro criminosos acabaram atingidos. Eles foram socorridos, mas não resistiram. O restante da organização criminosa escapou pelo matagal e segue sendo procurado.

Foto: Divulgação/SSP

Ainda segundo a SSP, no local os policiais apreenderam uma carabina calibre 380, duas pistolas calibres 7,65 e 380, um revólver calibre 38, munições, explosivos, coletes balísticos e 390 reais.

Participaram da operação equipes do CPE, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), das Cipes Cacaueira e Sudoeste, do 15° BPM e da PRF.