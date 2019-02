'Que bloco é esse?' será o tema do carnaval do Ilê Aiyê

O Carnaval do bloco Ilê Aiyê começa no sábado de Carnaval (2 de março), com a sua tradicional saída no Curuzu, no circuito Mãe Hilda (ladeira do Curuzu ao Plano Inclinado da Liberdade). O cortejo acontece às 21h, com concentração a partir das 20h, em meio a uma cerimônia religiosa presidida pela mãe de santo Hildelice Benta, ialorixá do Terreiro Ilê Axé Jitolu.

Logo após a chegada no Plano Inclinado, o bloco segue para o Corredor da Vitória, onde inicia o seu primeiro desfile no circuito Osmar (Campo Grande), às 2h da madrugada do domingo (3/3), em direção a Praça da Piedade.

Já na segunda (4/3) e na terça-feira (5/3) de Carnaval, o Ilê Aiyê leva o seu espetáculo cênico-musical para o circuito Osmar. Comandado pelo som da Band’Aiyê, o bloco sai acompanhado de um cortejo comemorativo ao tema do Carnaval com destaque para a chegada do carro que se transforma em um 'altar' para a recém eleita Deusa do Ébano 2019. Este ano, mais uma vez, a Deusa vem acompanhada das princesas, também eleita na Noite da Beleza Negra, que aconteceu no dia 16 de fevereiro e elegeu Daniele Nobre.

Acompanhe o Ilê:

1º Dia – 2/03/19 (Sábado)

Circuito Mãe Hilda.

Primeiro desfile: Concentração no Curuzu (20h às 21h), seguindo até Plano Inclinado da Liberdade.

Segundo desfile: a partir de 2h da madrugada de domingo (3/03), saindo da Vitória em direção a Piedade.

2º Dia - 4/03/19 (Segunda)

Circuito Osmar

Concentração às 18h na Araújo Pinho (Canela)

Saída prevista: 19h

3º Dia – 5/03/19 (Terça-feira)

Circuito Osmar

Concentração às 18h na Araújo Pinho (Canela)

Saída prevista: 19h