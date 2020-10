Que calor é esse? Interior baiano registra 40ºC e moradores lamentam: “é surreal”

Dias mais longos do que as noites, tempo seco e céu sem nuvens: essas são as características perfeitas para se atingir as altas temperaturas registradas nos últimos dias, no interior baiano. Nesse domingo, Ribeira do Amparo e Cipó, localizadas no nordeste do estado, chegaram a atingir 40ºC, segundo o portal internacional de meteorologia The Weather Channel.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) monitora a região. Em Euclides da Cunha, a temperatura máxima foi de 38,1ºC. Já em Jeremoabo, ainda localizada no nordeste da Bahia, o calor foi de 39,4ºC. Essa foi a cidade mais quente do estado nesse domingo, segundo o Inmet. “Tem uma semana que esse calor todo começou. Todo ano é assim. Chega em outubro, a temperatura sobe e, com o passar do tempo, só piora”, disse o estudante Luís Henrique, 24, que vive em Cipó.

Lá, o pico de calor é registrado no período da tarde, por volta das 14h. “Eu mesmo não consigo raciocinar de tarde com tanto calor. Só saio para a rua se for algo urgente”, disse. O relato de Luís é confirmado por Claudia Valéria, meteorologista do Inmet. Mas ela não destaca nada anormal: “Esse calor é algo normal desse período e acontece mais na região oeste e nordeste da Bahia, que possui tempo seco e céu sem nuvens. As temperaturas que estamos registrando não estão acima da normalidade”.

Na semana passada, na região oeste, atingida por incêndios florestais, os termômetros chegaram a 40ºC. Esse final de semana foi de chuva, o que reduziu o calor. “Nesse início de semana, ainda pode ter alguma pancada de chuva por lá e, ao longo dos dias, as temperaturas voltarão a subir”, alertou Claudia. Ainda segundo a meteorologista, esse calor registrado no estado só vai passar quando se iniciar um período de chuvas. “Deve ser só no final desse mês ou início do próximo. O que vivemos agora é normalmente o período mais quente da Bahia”, concluiu.

Além de Jeremoabo e Euclides da Cunha, nesse domingo, altas temperaturas foram registradas pelo Inmet nas cidades de Itaberaba (38,9ºC) e Uauá (37,1ºC), no nordeste baiano. Essas quatro cidades foram as mais quentes nesse final de semana, segundo o Inmet.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier