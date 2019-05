Que elenco Osmar Loss vai encontrar no Vitória?

Após a demissão de Claudio Tencati no domingo (19), o Vitória anunciou nesta terça-feira (21) o seu novo técnico para a sequência da Série B, Osmar Loss. A pergunta a ser respondida é: o que o treinador irá encontrar pela frente? O CORREIO fez um mapeamento do cenário do clube.

Em 17º na tabela, o Leão trará uma série de limitações ao contratado. Antes de tudo, um time em má fase técnica. Apesar da troca da presidência há quase um mês, a equipe ainda não respondeu em campo: teve uma vitória e três derrotas em quatro jogos desde então.

Tirar o time da zona de rebaixamento no curto prazo não será tarefa fácil para Loss. O Vitória terá três desafios pesados em sequência. A começar pelo Atlético-GO, 5º colocado da tabela, fora de casa, no domingo (26), às 16h.

Depois, enfrenta o Bragantino, 4º colocado, no Barradão, no dia 31, às 21h30. Por fim, o Sport, 7º, no Recife, no dia 8 de junho, às 20h30.

O rubro-negro terá apenas quatro partidas antes da pausa para a Copa América. Além das três citadas, enfrenta o Oeste, fora de casa, no dia 11 de junho.

Aí vem um detalhe, se é que ainda não foi percebido: o jogo com o Bragantino será o único do Vitória em sua casa antes da pausa para a competição continental.

Mas há um lado bom. Depois de pegar o Oeste o Leão só voltará a campo no dia 9, 12 ou 13 de julho (data a definir), contra o Cuiabá, em casa. Ou seja: o comandante terá mais de um mês para trabalhar a equipe numa espécie de intertemporada.

Outro lado bom: na crise financeira que passa o clube, a torcida tem dado um voto de confiança e- por tabela, de receita. Em menos de um mês com a nova presidência, o plano de sócios do Vitória ganhou nada menos que 5 mil novos associados. Pulou de 7,2 mil na eleição, em 24 de abril, para 12,3 mil até segunda-feira.

E o elenco?

A pausa para a Copa América é o grande trunfo do Leão. Não só para o técnico trabalhar o time, mas para contratar. É nesse período que é aberta a janela para transferências internacionais.

Osmar Loss encontrará um elenco sem margem de manobra. São 32 jogadores, a maioria remanescente do início ruim de temporada - veja todos os nomes abaixo, no fim do texto.

Formam este grupo 12 atletas contratados já sob a gestão de Paulo Carneiro, que no sábado, dia 25, completa um mês. São eles: Van (lateral direito), Dedé, Zé Ivaldo (zagueiros), Gabriel Bispo, Marciel, Romisson (volantes), Felipe Gedoz (meia), Matheus Manga, Ítalo, Marcelo, Anselmo Ramon e Wesley (atacantes).

Na gestão de Ricardo David foram feitas 15 contratações. Ou seja, em menos de cinco meses de temporada, 27 jogadores chegaram para a equipe.

Foram contratados por Ricardo David os atletas Matheus Rocha (lateral direito), Capa, Fabrício (laterais esquerdos), Everton Sena, Thales, Gabriel Silva, Edcarlos, Victor Ramos (zagueiros), Wesley Dias, Leandro Vilela, Dudu Vieira (volantes), Ruy, Andrigo (meias), Neto Baiano e Felipe Garcia (atacantes).

Além dos 32 do elenco principal,12 jogadores treinam em separado por não estarem nos planos para a Série B. São eles: Thales, Bruno Bispo, Gabriel Silva, Edcarlos (zagueiros), Juninho, Benítez (laterais esquerdos), Leandro Vilela, Wesley Dias (volantes), Andrigo (meia), Erick, Cleber e Mauricio Cordeiro (atacantes).

Em comparação à equipe que iniciou o ano, sete já foram embora. Arroyo e Fabrício acertaram as rescisões de contrato. Léo Ceará e Victor Ramos foram para o CRB; Jeferson, para o Vila Nova; Yago, para o Goiás; e Luan Ferreira, para o ABC.

ELENCO DO VITÓRIA

Goleiros: Caíque, Ronaldo, João Gabriel e Lucas Arcanjo

Laterais: Matheus Rocha, Van, Wellisson (direitos), Capa e Elivelton (esquerdos)

Zagueiros: Ramon, Everton Sena, Dedé e Zé Ivaldo

Volantes: Leo Gomes, Rodrigo Andrade, Dudu Vieira, Romisson, Gabriel Bispo, Marciel e Maheus Farinha

Meias: Ruy, Nickson e Gedoz

Atacantes: Ítalo, Neto Baiano, Felipe Garcia, Ruan Levine, Marcelo, Anselmo Ramon, Caíque Souza, Matheus Manga e Wesley