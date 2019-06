Que frio! Veja os cuidados necessários com o banho do seu pet no inverno

Inverno exige cuidados extras durante o banho (Foto: Reprodução)

Tem uns cabras aí que não gostam de tomar banho. Quando chega essa época do ano, então, não querem nem chegar perto de água. Mas, aí vai um alerta para os tutores desses fios da égua (ou seriam da porca?). No inverno, a frequência de banhos nos pets deve ser a mesma ou, em alguns casos, até maior. O problema é que justamente nesse período esse asseio se torna mais difícil.

Um esteticista pet e uma veterinária ouvidos pela coluna do Cãogaceiro explicam porque isso acontece e chamam a atenção para os cuidados que devem ser tomados nessa época durante e após o banho. Afinal de contas, é na estação mais fria do ano que os cães são mais propensos às doenças de pele e respiratórias.

Assim como nos humanos, a pele dos cães tende a ficar mais ressecada no frio. Isso pode ser ainda mais agravado quando utilizamos água e secador quentes demais para evitar que eles sofram com as baixas temperaturas durante o banho. É por isso que

Luiz Carlos Bispo, referência nacional em estética pet, considera o banho em casa durante o inverno um grande desafio para o proprietário.

O principal fator é a secagem. Diferente do petshop, os secadores de mão caseiros não possuem a potência e a temperatura ideias para uma secagem rápida e completa. "A pessoa quer fazer a secagem mais rápida, mas se usar uma temperatura muito alta vai desfazer tudo o que fez no banho. A pele do animal vai ficar ressecada e desprotegida", diz Luiz Carlos, que atua no mercado pet há mais de 30 anos e também é médico veterinário.

A água muito quente também é um problema. "Na verdade, os extremos não são bons. Nem a água muito fria, principalmente nessa época, nem a água muito quente". Luiz Carlos afirma que a frequência de banhos varia de acordo com raças, tipo de pelagem ou se o cão passeia muito e até se dorme na cama com os tutores. O fato é que, especialmente no inverno, o ideal é que seja semanal ou a cada 15 dias e ocorra em um centro de estética.

Caso o tutor não tenha condições de levar o cachorro para o pet shop, é importante que ele não utilize a potência mais quente do secador e nem a água muito quente também, diz a veterinária Karen Rocha de Vasconcelos, que atende na Clínica Amigo Pet e é clínica geral de pequenos animais. "Se a secagem for em casa, o ideal é que se faça a retirada do excesso de água com a toalha antes. Coloque a temperatura do secador no intermediário se tiver", alerta a veterinária.

Hidratação é uma das dicas para o tempo frio (Foto: Reprodução)

Hidratação

Durante o inverno, a hidratação da pele do animal também é importantíssima. E esse é o outro dificultador do banho em casa. A hidratação pode até ser feita pelo tutor se ele tiver acesso aos produtos cosméticos que são utilizados nos pet shops. Peça indicação do veterinário ou do centro de estética do pet shop que seu cachorro frequenta. "Hoje a farmácia Pet possui uma série de medicamentos e produtos voltados a esta finalidade", indica Karen.

O fato é que, se secagem e hidratação não forem bem feitos, as chances de uma doença de pele - e até respiratória - cresce muito. As doenças cutâneas são identificadas por dermatofitoses. Nesses casos, deve-se procurar um veterinário de confiança para instituir um diagnóstico definitivo e tratamento adequado. "São varios os agentes causadores das dermatofitoses, por isso a identificação do agente irá definir qual fármaco utilizar e qual conduta adotar", explica doutora Karen.

Depois do banho, não esqueça da hidratação (Foto: Roberto Abreu)

No caso das doenças respiratórias, o frio e o vento durante o banho podem causar a chamada tosse dos canis e até pneumonia, bem mais frequentes nos períodos de outono e inverno. Elas se tornam um risco grande se o cão for idoso. Por isso, o banho e a secagem devem ser feitas da forma mais rápida possível.

"Importante dizer que há vacinação para a tosse dos canis", lembra a veterinária, que indica, sim, o uso roupinhas de inverno para os dias mais frios. Mas, aí novamente tem outra questão: as roupas ajudam a embaraçar a pelagem. O atrito do pelo com a pele favorece a formação de nós e acumula sujeira.

Neste caso, pode haver a necessidade de antecipar um novo banho, como também após um simples passeio em um dia de chuva fina ou o chão molhado. Por essas e outras, como dissemos lá em cima, o banho pode ser ainda mais frequente no inverno. Portanto, se preparem e tomem todos os cuidados, seus cabras.

Uso de roupinhas é indicado para o período de frio (Foto: Reprodução)

Dicas para o Inverno

1. Diminuir tempo dos banhos

2. Dar banhos com água morna, mas não quente

3. Dar banhos em dias mais quentes

4. Hidratar a pele

5. Uma secagem bem feita é imprescindível para se evitar doenças respiratórias ou cutâneas

6. Leve a um Pet Shop, salão de beleza ou clínica da sua confiança. Eles possuem habilidade e estrutura para tornar o banho mais confortável para os pets nesse período.

7. Use roupinhas para aquecer o animal e mantenha os pelos sempre densembolados. Se possível, realizar escovação diariamente;

8. Caso não queria levar a um Pet Shop, a utilização do banho a seco pode ser uma alternativa interessante.