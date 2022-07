Que lugar é esse? Praia portuguesa vira destino concorrido e sinônimo de férias de luxo sem ostentação  

Depois de ser eleita, em 2021, pelo jornal espanhol La Vanguardia, como a praia mais chique da Europa, Comporta vem se tornando destino concorrido e sinônimo de férias de luxo sem ostentação. O balneário português oferece restaurantes de alta gastronomia, beach clubs e praias limpas e tranquilas, que respeitam o equilíbrio ecológico natural da região – um tanto pouco parecida com a Trancoso de 30 anos atrás.

Comporta tem quilômetros de praias selvagens para quem anseia por dias de verão sem atropelos

Comporta é frequentada, principalmente, por pessoas mais discretas, que buscam novas experiências e que fogem de endereços badaladíssimos como Ibiza, Capri, Mykonos e Saint Tropez. Madonna, Carla Bruni, Nicolas Sarkozy, Christian Louboutin, Harrison Ford e Kristian Scott-Thomas são algumas das personalidades que frequentam o local. O embaixador global da Valentino, Cacá de Souza, também habitué do vilarejo, produziu um livro pela Assoline onde mostra fotos do que ele considera ser o último recanto off-mainstream da costa europeia.

Sublime Hotel

O Alô Alô Bahia desembarcou por lá, para uma temporada de duas semanas. Durante o período, encontramos brasileiros como Joyce Pascowitch, do Grupo Glamurama, Fátima Scarpa e a filha Patsy Scarpa e o empresário Fernando Droghetti, que comanda o concorridíssimo restaurante Da Comporta. Aproveitamos a ocasião para também fazer um mini guia – vale salvar e compartilhar com os amigos.

Exposição ‘I Could Eat You’, na Casa da Cultura

Quinta da Comporta





Onde ficar:

O Sublime é o melhor hotel do local. Cercado de dunas e muita vegetação, oferece aos hóspedes todo conforto e comodidade, além de boa gastronomia. Possui quartos, suítes, vilas cheias de privacidade, dois restaurantes, dois bares, quatro piscinas ( além das privativas), um spa e uma horta biológica.

O Quinta da Comporta, em Carvalhal, também é uma grande opção de hospedagem. O resort tem estado concorrido (mesmo a 547 euros por noite), mas o restaurante tem nova carta e o spa continua a apostar em produtos e rituais à base de arroz.

Da Comporta: restaurante comandada por Fernando Droghetti, empresário radicado na Bahia

Onde ir:

Um dos melhores bares de praia do mundo, segundo a revista Condé Nast Travaller, está na Comporta: trata-se do Sal, que nasceu da paixão dos seus sócios pelo local e da vontade de receber todos os que a visitam.

O restaurante Cavalariça – com todas as reservas esgotadas durante o mês de julho – continua a ser sinônimo de descontração e pratos partilhados. A carta é sazonal e tira partido dos produtos regionais.

Em 2019, Fernando Droghetti fundou o Da Comporta, que é considerado um dos restaurantes mais bonitos e fotogênicos do vilarejo. Lá, o Alô Alô Bahia esteve diversas noites, ao lado de Joyce Pascowtich. Num desses dias, juntou-se ao grupo Maria Eugenia Lattes, que completava idade nova.

Na beira da estrada, o Dona Bia é uma instituição gastronômica. Recomendam-se os linguadinhos fritos, o arroz de lagostinha com camarão e ameijoa e o robalo à Bulhão Pato com arroz de coentros.

Casa da Cultura, Herdade da Comporta, Comporta Café, Almo e Gomes Espumantaria & Jardim também merecem visitas especiais. Ir a Cavalos na Areia é um programa imperdível. Lá, o legal é fazer um dos passeios preferidos da cantora Madonna: cavalgar pela praia e pelos arrozais. Até outubro, os passeios em grupo duram uma hora e meia e custam 110 euros por pessoa.

Restaurante Sal, um dos melhores bares de praia do mundo

Onde comprar:

Famosa por ocupar um endereço emblemático na Avenida Liberdade, em Lisboa, a Fashion Clinic já escolheu a praia da Comporta como o destino de férias para esse verão. Até 28 de setembro, a concept store leva alguma das suas marcas de luxo para o local.

A Mercearia Gomes é um mercadinho que vende tudo o que se possa imaginar. Lá é possível encontrar caviar russo, vieiras, camarões, flor de sal, além de temperos vindos de diversos lugares do mundo.

A Lavanda é um clássico. A moda feminina é o prato forte, com uma variedade de camisetas, chapéus e vestidos vaporosos. A decoração também tem espaço especial, com uma seleção de cestaria, louças e almofadas.

Tem ainda a Manumaya, Traces of Me, Coral e a Rice, de Marta Mantero. A Rice, aliás, é parada obrigatória. Numa loja pensada para venda direta ao público, a seleção vai da cestaria e da cerâmica mais tradicional às peças contemporâneas de Inês Norton.

Gostou das dicas? Confira ainda mais sugestões no aloalobahia.com e boa viagem.

Design em lojinhas e antiquários

Todas as fotos: Alô Alô Bahia.