Que onda é essa? Baianos têm só o sexto sotaque mais sexy do Brasil, diz pesquisa

Uma pesquisa feita pelo aplicativo de paquera Happn apontou que os baianos têm o sexto sotaque mais bonito e atraente do Brasil. 16% dos pesquisados o citou como favorito na hora de escolher algum crush.

O top 5 foi formado por Mineiro (35%), Gaúcho (33%), Paulista (27%), Carioca (25%) e Pernambucano (17%).

O estudo foi feito em setembro deste ano e ouviu quase 2 mil usuários da plataforma.

A pesquisa também descobriu que 55% dos solteiros acham que a voz é uma característica essencial na hora de escolher um crush. Já 86% acha que é possível se aproximar "à primeira voz".

Salvador é a sétima cidade do Brasil com mais usuários do Happn, perdendo para, em ordem, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Belo Horizonte.