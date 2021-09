Que pontaria é essa? Vitória não balança a rede há quatro rodadas na Série B

O torcedor rubro-negro está com o grito preso na garganta. O Vitória não balança a rede há quatro rodadas seguidas na Série B do Brasileiro. Passou em branco diante de Brusque, Coritiba, Londrina e Botafogo. Apesar da sequência recente, essa é uma tônica do Leão no campenato. O time não conseguiu marcar gols em quase metade dos jogos disputados nesta edição. A nação rubro-negra ficou com a comemoração entalada em 13 das 27 rodadas.

Com apenas 18 gols anotados, o Vitória é dono do segundo pior ataque da Série B. A média é de 0.7 por partida. Somente o Brasil de Pelotas, lanterna da competição e praticamente já rebaixado, tem pior desempenho ofensivo. A equipe gaúcha marcou 15 vezes.

Com Wagner Lopes, o Vitória ainda não conseguiu balançar a rede mais de uma vez no mesmo jogo. Foram 10 partidas disputadas sob o comando do treinador. O ataque passou em branco em cinco delas e assinou um tento diante de cada um dos outros cinco adversários: CRB, Guarani, Náutico, Operário e Remo.

Marcinho foi o único atleta a assinar dois tentos depois que o técnico chegou à Toca do Leão. Ele garantiu o empate em 1x1 com o CRB na estreia de Wagner Lopes, na 18ª rodada, e também abriu o placar da derrota por 2x1 para o Remo, na 23ª rodada, a última em que o Leão comemorou um gol.

Suspenso, o atacante não participou do empate sem gols com o Botafogo, na última quarta-feira (29), no Barradão, mas está novamente à disposição e deve começar em campo contra o Goiás no sábado (2), às 16h, no estádio da Serrinha, em Goiânia.

O fraco desempenho ofensivo do Vitória contribui para a situação delicada que vive o time. O rubro-negro amarga a zona de rebaixamento, na 18ª colocação, agora com 26 pontos.

Os gols marcados pelo Vitória sob o comando do técnico Wagner Lopes:

18ª rodada- 15/08

Vitória 1x1 CRB

Marcinho empata o jogo aos 8 minutos do 2º tempo

20ª rodada - 21/08

Vitória 1x0 Guarani

Soares marca um gol olímpico aos 48 minutos do 1º tempo

21ª rodada - 29/08

Náutico 1x1 Vitória

Bruno Oliveira empata aos 20 minutos do 2º tempo

22ª rodada - 04/09

Operário 0x1 Vitória

Após cobrança de falta, Mateus Moraes, de cabeça, garante o triunfo aos 39 minutos do 1º tempo

23ª rodada - 10/09

Vitória 1x2 Remo

Aos 11 minutos do 1º tempo, Marcinho abre o placar do jogo