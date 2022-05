Que tal um rolezinho? Salvador revela várias cidades existentes dentro da nossa Soterópolis

Quantas cidades existem na cidade onde você mora, na cidade onde você vive? Pois é, existem milhares de cidades dentro de Salvador! E a minha Soterópolis, com certeza, é totalmente diferente da sua. Isso porque cada bairro, praia, prédio, shopping, cada comunidade com suas ruas e quebradas tem a sua história, que se apresenta para mim de um jeito e de outro jeito completamente distinto para você. Se sentir bem ao circular pela sua própria cidade é um desafio coletivo, é uma meta a ser alcançada por todos nós.

As cidades se revelam mais interessantes, mais fascinantes e também mais democráticas quando nós podemos ocupar as suas ruas, sendo quem somos.

Porém, todo mundo sabe que a realidade se impõe e, na loucura do dia-a-dia, a gente acaba mergulhado no nosso mundinho, nas nossas obrigações e geralmente circulando pelos mesmos lugares. O que não é de todo mal. Porque, aos poucos, vamos decifrando os segredos das ruas, qual o melhor horário para sair de casa, qual o caminho mais curto para o mercado, qual o passeio mais barato, se existe alguma alternativa para evitarmos os engarrafamentos, se é mais seguro ir por aqui ou por ali.

Foto: Igor Tiago

Foto : Maiara Viana

Lógico que a tecnologia tem transformado muito essa nossa relação com a cidade que ajudamos a construir.

Hoje, quando você precisa saber onde fica uma loja ou quando deseja encontrar o endereço de um shopping, basta sacar o smartphone e usar um buscador. Nos grupos de mensagens, entre amigos e familiares, tem sempre um a postos para passar um zap dizendo se tem alguma pista alagada, paralisação fechando uma avenida ou qualquer perrengue que atrapalha a vida de meio mundo que está se deslocando de um lado para o outro da cidade. Agora, você tá no corre e precisa de ajuda no caminho para o trabalho ou na volta da escola? Baixe um aplicativo de mobilidade, que é uma mão na roda. Um ótimo exemplo é o Quicko, que ajuda principalmente quem utiliza transporte público, porque indica os melhores trajetos, detalha os horários dos ônibus, informa sobre a lotação dos vagões do metrô, como já faz Dona Maria Domingas, moradora do bairro de Santa Cruz: "É uma facilidade! Uso o aplicativo até para recarregar o cartão do Metrô, de boa!". A recarga é de fato uma forma incrível de ganhar tempo e sem precisar pagar taxas, basta validar e usar. Ou seja, vivemos em uma cidade ainda muito desigual, mas Salvador não para de se transformar, porque cada um de nós está reinventando o jeito de se relacionar com a cidade, acessando mais os seus espaços, conectando novas pessoas e compartilhando olhares mais diversos. E aí, partiu?

