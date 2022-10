Queda de avião que matou mãe de César Tralli é registrada como caso de homicídio

O caso do acidente aéreo que causou a morte da mãe do jornalista César Tralli, Edna Vantini Tralli, de 74 anos, foi registrado como homicídio culposo. O avião em que Edna estava caiu na tarde deste domingo, 9, em Paranapanema, interior de São Paulo. O piloto da aeronave, Euclides Brosch, de 78 anos, também foi vítima do acidente. As informações são do site Notícias da TV.

Segundo informações da Polícia Civil, o casal estava a bordo da aeronave, um hidroavião Super Petrel LS100, prefixo PU-EAM, que pertencia ao próprio piloto. Testemunhas contaram que o avião acabou mergulhando nas águas da Represa de Jurumirim, próximo a um condomínio de chácaras. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.

Os corpos foram retirados da água e levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Avaré. Após a perícia, o corpo de Edna foi levado para a capital paulista e o de Broschi seguiu para a cidade de Jundiaí para o velório e o sepultamento.

O acidente foi comunicado à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, os policiais militares encontraram o corpo de Brosch flutuando e o de Edna preso na cabine do avião, a cerca de 700 metros da margem da represa.

Um inquérito policial vai apurar as circunstâncias do acidente. Conforme os dados do B.O., o tempo estava bom na região, com boa visibilidade, e as águas da represa estavam calmas. As suspeitas são de que tenha sido falha humana ou problemas técnicos no avião.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) enviou uma equipe do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV) para realizar a perícia, que ainda não tem data para ficar pronta.

O sepultamento de Euclides Brosch ocorreu nesta terça-feira, 11, no Cemitério Nossa Senhora do Desterro, em Jundiaí. O sepultamento de Edna aconteceu na tarde de segunda-feira (10), em São Paulo.