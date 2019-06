Queda de energia deixa Aeroporto de Salvador sem luz nesta quinta (27)

Uma falha na subestação de energia do bairro de São Cristóvão deixou o Aeroporto de Salvador sem energia no início da tarde desta quinta-feira (27). De acordo com a Salvador Bahia Airport, pousos e decolagens não foram prejudicados.

O problema já foi solucionado. A empresa fornecedora de energia foi acionada e retomou o abastecimento através da subestação de Itinga.

Veja nota divulgada:

