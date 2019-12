Queda de torre de alta tensão deixa três mortos em Simões Filho

Três pessoas morreram após serem atingidas por uma torre de tensão, que caiu no início da tarde deste domingo (15), na BA-093, em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. A informação das mortes foi confirmada ao CORREIO pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), empresa para qual as vítimas trabalhavam. No local, testemunhas, muito abaladas, comentaram que duas pessoas morreram na hora e uma terceira pessoa morreu enquanto era socorrida, já fora do local.

Outras quatro pessoas foram socorridas em estado grave por uma por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde, em Salvador, e a outra foi levada para o Hospital Geral de Camaçari.

(Fotos de Tiago Caldas/CORREIO)

A Chesf informou que o acidente ocorreu durante o serviço de recapacitação da linha de transmissão Camaçari-Cotegipe, de 230kV, por uma empresa terceirizada, a Assembly Instalações Elétricas. Não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica para a população. "O trabalho nesta linha está sendo realizado por empresa contratada e a Chesf, ao ser informada do ocorrido, foi mobilizada, adotando todas providências cabíveis. A Chesf lamenta profundamente a perda dos três trabalhadores e destaca que atua de modo a reforçar o valor da Segurança em todas as suas atividades", diz a nota. Equipes da Chesf de Recife, em Pernambuco, estão se deslocando para Salvador.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu por volta das 12h10. Não há informações sobre o que causou a queda do equipamento.