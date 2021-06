Queiroga vacina ministros e presidente da Caixa: 'homenagem aos vacinadores'

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga visitou, nesta quarta-feira (16), o Hospital Regional do Guará, em Brasília (DF). Durante a visita, ele vacinou contra a covid-19 os ministros da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, do Turismo, Gilson Machado, além do presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães.



De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação das autoridades federais é um incentivo para que a população se vacine.



Queiroga destacou que o ato também era uma homenagem aos profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus.



“Este é um gesto simbólico em homenagem aos milhares de vacinadores extremamente capacitados que temos espalhados pelas mais de 38 mil salas de vacinação em todo o país. Eles são verdadeiros heróis”, disse.



O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, recebeu a primeira dose da vacina e destacou a importância da imunização para a retomada econômica do país. “A vacinação é fundamental para que a vida e a economia se normalizem. Felizmente o governo vem trabalhando para vacinar toda a população o mais rápido possível”, ressaltou.



Também vacinado, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes falou sobre a integração de sua pasta com a Saúde. “Eu e o ministro da Saúde trabalhamos lado a lado, incansavelmente, na pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, tratamentos e vacinas. Nesse campo, temos perspectivas muito promissoras”, disse Pontes.