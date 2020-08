Queiroz depositou 21 cheques na conta de Michelle Bolsonaro desde 2011, diz revista

Os depósitos de Fabrício Queiroz na conta de Michelle Bolsonaro, esposa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), eram constantes, aponta reportagem da revista Crusoé. As transferências teriam ocorrido entre 2011 e 2018 e seu valor total chegaria a R$ 72 mil.

Fabrício Queiroz foi assessor do hoje senador Flávio Bolsonaro na época em que ele era deputado estadual do Rio de Janeiro. Queiroz é suspeito de comandar um esquema de "rachadinha" no gabinete do filho do presidente.

A reportagem, que teve acesso à quebra de sigilo bancário de Queiroz autorizada pela Justiça, afirma ainda que não foi encontrado nenhum depósito de Jair Bolsonaro nas contas de Queiroz, como forma de devolução do dinheiro depositado nas contas da primeira-dama.

As informações contrariam a versão de Bolsonaro, que, em dezembro de 2018, justificou um depósito de R$ 24 mil de Queiroz nas contas de Michelle dizendo que o valor seria relativo a um empréstimo de R$ 40 mil que ele teria concedido ao amigo de décadas.

Ainda segundo a Crusoé, a quebra de sigilo mostra que Queiroz recebeu R$ 6,2 milhões em suas contas entre 2007 e 2018. Desse montante, R$ 1,6 milhão seriam salários recebidos como PM e como assessor na Alerj. Outros R$ 2 milhões teriam vindo de 483 depósitos de servidores do gabinete de Flávio Bolsonaro, o que indicaria o esquema de rachadinha. Outros R$ 900 mil foram depositados em dinheiro, sem identificação do depositante.