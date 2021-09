Queiroz participa de ato a favor de Bolsonaro e é tietado no Rio de Janeiro

Ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Fabrício Queiroz foi às ruas do Rio de Janeiro nesta terça-feira (7) em apoio ao presidente Jair Bolsonaro.



Queiroz postou foto em sua rede social antes de chegar no ato bolsonarista no Rio de Janeiro (foto: reprodução)

Antes de chegar no ato, em Copacabana, o PM reformado postou uma foto usando a camisa do Brasil, ao lado do filho, ainda dentro do carro.Ao chegar no ato, Queiroz, que é investigado pelo MP como operador no caso das "rachadinhas" e chegou a ser preso, foi tietado pelos manifestantes.Ele tirou foto com diversos apoiadores do ato, entre eles o deputado federal Otoni de Paula, que foi alvo de mandado de busca expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em investigação sobre a incitação a atos violentos e ameaças contra a democracia.