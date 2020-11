'Quem assumir vai receber a prefeitura com dinheiro em caixa', diz Neto

ACM Neto disse que vai deixar a prefeitura de Salvador com boa saúde financeira e com financiamento contratado de R$ 2 bilhões. Ele falou sobre a situação econômica que sua gestão deixa nesta manhã de quinta-feira (12), no Jardim Botânico. "Se tudo der errado, vou deixar no caixa, de financiamento contratado, R$ 2 bilhões para o próximo prefeito. Pode ser até mais", disse, afirmando que esse é o "cenário mais pessimista".

"Quem quer que assuma no dia 1º de janeiro vai receber a prefeitura com dinheiro em caixa, com recursos suficientes para cobrir todas as obras que começamos e ainda não concluímos, e com R$ 2 bilhões de financiamento contratado. E com uma prefeitura que tem hoje estrutura capaz de executar. Porque não adianta ter projeto, recurso e não ter capacidade de executar. Essa é a nova realidade de Salvador", celebrou.

Ele lembrou que quando começou sua gestão Salvador estava com nome no cadastro das prefeituras inadimplentes. "É a mesma coisa que estar com seu nome na Serasa", disse. "Quando eu cheguei à prefeitura, há 8 anos, Salvador não assinava um contrato nacional há cerca de 12 anos. Isso mesmo, 12 anos sem fechar uma operação de crédito. Operações simples, corriqueiras, do dia a dia", afirmou. Ele disse que foram seis meses de trabalho só para conseguir "limpar o nome" da cidade e passar a poder receber recursos de convênios federais e de financiamentos.