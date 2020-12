'Quem avisa, amigo é ' diz ACM Neto, ao alertar população para a covid

O prefeito ACM Neto entregou nesta quarta-feira (23) o hospital de referência para atendimento a pacientes com Covid-19 Santa Clara, na Avenida ACM, no Itaigara. A unidade amplia a quantidade de leitos nesse momento em que a pandemia volta a crescer na capital baiana.

Em conversa com a imprensa, Neto afirmou que a abertura de novos leitos tem o objetivo de fazer com que Salvador ofereça o mesmo número de leitos do auge da pandemia. "Estabeleci como meta um patamar de leitos disponíveis igual ao que foi ofertado pela prefeitura no auge da pandemia. O objetivo da minha gestão durante todo esse ano foi evitar o colapso da rede de saúde e fechamos este ano ainda trabalhando para evitar essa situação", disse.

A reabertura do Hospital Santa Clara para disponibilização de leitos é apenas uma parte da ação. Além deste, foi determinada a abertura de 20 novos leitos no Sagrada Família, 10 leitos no Hospital Salvador e mais 10 leitos no Hospital Evangélico, que serão abertos na sexta-feira (25). Com isso, a prefeitura fica a 20 leitos de recuperar os 70 leitos fechados nos dois estandes do Wet'N Wild.

"Uma direção é aumentar o número de leitos. Porém, outra direção é conter o aumento de casos de coronavírus na cidade. Nós temos tomado medidas pontuais e há meses estamos advertindo. Quem avisa, amigo é", alertou.

O prefeito também falou sobre a possibilidade que a quantidade de leitos é capaz de atender a população de Salvador. "Agora, essa recomposição será suficiente para evitar o colapso? A resposta é que não sabemos. E é preciso ser muito claro, muito transparente nessa resposta. Isso porque estamos vendo um ritmo muito maior na contaminação pelo vírus do que nós observamos no primeiro semestre", afirmou.



Neto fez questão de ressaltar que, para que se evite um colapso, é necessário também que a população se conscientize e cumpra o básico nos cuidados contra a pandemia. "Eu chamo atenção para que cada um faça sua parte. E nós estamos pedindo o básico. Use máscara, lave as mãos e respeite os protocolos estabelecidos para o funcionamento do que está aberto. Ninguém quer tomar essas medidas, não é o caminho que queremos. Mas, se a população não colaborar e se isso for necessário, não vamos hesitar em estabelecer medidas restritivas mais duras", completou.

Ele ainda falou como a ocupação dos leitos nas redes pública e privada estão interligadas. "No entendimento mais amplo, sequer é possível a separação da rede pública e da particular porque o colapso de uma implica diretamente na outra. Então, se houver um colapso na rede particular e os pacientes se direcionarem para rede pública, precisamos ter capacidade para atender todos. Em alguns casos, em planos de saúde, já não há mais espaço para que sejam atendidos pacientes", afirmou.

"A nossa prática foi conduzida para evitar situações como a do Rio de Janeiro onde pacientes precisam aguardar regulação para ter acesso aos leitos, sejam eles de UTI ou clínicos", explicou o prefeito.