Quem deve vencer o BBB 22? Vote em enquete que aponta o favorito

O aguardado Big Brother Brasil 22 começa nesta segunda-feira (17). Os 20 participantes já foram revelados e ainda conhecemos pouco sobre eles. Mesmo assim, alguns já despertaram a simpatia do público e algumas torcidas começam a florescer.

Veja a lista de participantes:

Luciano, 28 anos, ator, Santa Catarina

Ator e bailarino, Luciano é nascido e criado em Florianópolis. Desde criança faz balé clássico e na vida adulta investiu na carreira de ator e também é modelo. Atualmente tem um personagem no canal de Youtube Gato Galactico.

Jessilane, 26 anos, professora, Goiás

A professora de biologia Jessilane, de 26 anos. Baiana, ela mora em Valparaíso (GO) desde pouco depois do nascimento.

Eliezer, 31 anos, designer, Rio de Janeiro

Eliezer é de Volta Redonda, no Rio, e há dez anos é sócio de uma agência de marketing. Ele ama viajar para locais exóticos e aproveitar a natureza. Também adora cozinhar.

Eslovênia, 25 anos, influencer e estudante de marketing, Pernambuco

Nascida em João Pessoa, na Paraíba, ela vive em Caruaru (PE). Duda, como é conhecida, também trabalha como influenciadora digital, falando sobre moda, beleza e estilo de vida. Ela quase se formou em física, mas decidiu mudar os rumos. A jovem mora com os pais e venceu o Miss Pernambuco em 2018.

Lucas, 31 anos, estudante de medicina, Espírito Santo

Lucas, de 31 anos, é formado em engenharia, mas agora estuda medicina. Ele nasceu em Serra, no Espírito Santo, mas vive em Vila Velha. Ama acordar cedo e esporte e começou a fazer sucesso produzindo vídeos.

Bárbara, 29 anos, modelo, Rio Grande do Sul



Ela é de Novo Hamburgo e vive dividida entre a cidade natal e São Paulo, além de viajar muito a trabalho. Formada em Relações Públicas, ela também é modelo e influenciadora digital. Se descreve como alguém bem humorada e de convivência fácil.

Arthur Aguiar, 32 anos, atore cantor, Rio de Janeiro

Arthur foi atleta profissional de natação por dez anos antes de iniciar a carreira artística. Ator é casado com a musa fitness Mayra Cardi, com tem uma filha de 3 anos.

Rodrigo, 36 anos, gerente comercial, São José dos Campos (SP)

Administrador ficou exterior por três anos e trabalhou como pedreiro, modelo e jogador de futebol pela universidade onde cursou pós-graduação em Marketing. Ao voltar para o Brasil em 2017 entrou para a indústria farmacêutica, e como se destacou, foi chamado para gerenciar uma multinacional.

Natália, 22 anos, modelo e designer de unhas, Belo Horizonte

Começou a trabalhar aos 9 anos e nunca mais parou. Durante a pandemia, voltou a trabalhar com a mãe no salão de beleza, mas seu grande sonho é ser atriz.

Vinicius, 23 anos, Bacharel em Direito, Crato (CE)

É bacharel em Direito, mas não pretende advogar. Trabalha no restaurante da família e faz vídeos para ganhar uma renda extra nas redes sociais.

Pedro Scooby, 33 anos, surfista, Rio de Janeiro

Foi eleito por uma revista como o melhor freesurfer de 2012 e, no mesmo ano, ganhou o prêmio de melhor tubo, por um swell histórico no Taiti. Casado com a modelo Cíntia Dicker, ele tem três filhos com a atriz Luana Piovani.

Brunna Gonçalves, 30 anos, bailarina e influencer, Nilópolis (RJ)

Dança desde os 15 anos e chegou a morar nos Estados Unidos para viver de sua arte. Desde 2015, produz conteúdo para as redes sociais, principalmente ligado a assuntos de beleza. Casada com a cantora Ludmilla, Brunna também integra o balé da artista.

Paulo André Camilo, 23 anos, atleta olímpico, Santo André (SP)

Ele é o terceiro colocado no ranking brasileiro de atletismo de todos os tempos na categoria de 100m, atrás apenas de Robson Caetano e Erik Cardoso. Ele nasceu em Santo André, mas vive em Vila Velha, no Espírito Santo.

Maria, 21 anos, atriz e cantora, Rio de Janeiro

Ela nasceu em Vitória Nascimento Câmara, na Cidade Alta, comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. Atriz ficou conhecida após seu papel de Verena, em 'Amor de Mãe'.

Jade Picon, 20 anos, influencer, São Paulo

Ela tem mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, é empresária e moradora de São Paulo. Solteira, é ex-namorada do também influenciador João Guilherme, filho do sertanejo Leonardo.

Douglas Silva, de 33 anos, ator, Rio de Janeiro

Ele é o 1º ator brasileiro indicado ao Emmy Internacional, pelo personagem Acerola, na série "Cidade dos homens". Ele também interpretou Dadinho no filme "Cidade de Deus".

Linn da Quebrada, 31 anos, cantora e atriz, de São Paulo

Com dois álbuns lançados, prêmios, séries de TV e um programa no Canal Brasil para chamar de seu, Linn não para.

Tiago Abravanel, 34 anos, ator e apresentador

Integrante de um clã de artistas, foi criado na coxia do Teatro Imprensa, em São Paulo, onde sua mãe, Cíntia Abravanel, era administradora. Aos 15 anos, estreou em seu primeiro espetáculo e não parou mais. Ele é neto do apresentador Silvio Santos.

Naiara Azevedo, 32 anos, cantora, Paraná

Há cinco anos, ela alcançou a fama por meio da canção “50 reais”, um hit composto por ela após uma traição.

A paranaense de Farol, que tem na carreira sete DVDs lançados e um já previsto para sair em 2022.