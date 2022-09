Quem é Bill, do meme 'bora Bill'? Conheça história

"Bora Bill" é o meme do momento no Brasil. Surgido em um canal cearense que cobre partidas de futebol de várzea, o grito logo ganhou as redes, caiu na boca do povo e foi parar até no Rock in Rio em setembro.

O vídeo que deu origem ao meme foi retirado de uma transmissão da TV 100 Futuro, um canal que transmite jogos de futebol amadores da região de Croatá. O narrador grita o tempo todo pelo Bill, dando origem ao bordão.

Bill Morais é um vigilante da cidade de Croatá, no interior do Ceará. Ele também é técnico de futebol de algumas das equipes que participam dessas competições.

Os canais do YouTube que cobrem essas partidas quase sempre trazem narradores irreverentes, que descrevem as partidas de forma divertida.

Numa dessas coberturas que surgiu o meme, há pouco mais de um mês. Além do convite para o Rock in Rio, o cearense esteve em uma partida do Flamengo contra o São Paulo e já é reconhecido na rua.

"Só tenho a agradecer a Deus pela mudança na minha vida e tudo o que vem acontecendo", disse Bill, em entrevista ao Domingo Espetacular exibida no último domingo (18).

Como surgiu o meme do Bora Bill?

Bill também explicou como lidava com os narradores que gravaram o vídeo. "Do nada, ele chegou e começou a gritar: 'Bora Bill, bora mulher do Bill, bora filho do Bill'. Como foi só uma vez, pensei: 'vou deixar'. Quando passou o tempo, ele falou de novo. Foi aí quando olhei pro lado e até ia falar uns palavrão [sic] para ele", disse na entrevista.

"A minha rotina é cuidar dos animais, de carneiros, porcos, cabritos. Trabalho em feiras", disse Bill, sobre sua rotina fora do futebol de várzea.

Ele também revelou seu nome de batismo: José Welber de Morais. "O apelido de Bill já vem desde pequeno. Eu tinha um irmão mais velho que sempre perguntava o meu nome. A minha mãe dizia: Welber, mas só saia 'Bill'. E aí virou o apelido há quase 40 anos."