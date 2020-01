Quem é Manu Gavassi e sua estratégia inspiradora de presença digital

Manu Gavassi despertou bastante curiosidade nos últimos dias, principalmente após entrar no Big Brother Brasil 20, o famoso BBB. Mas o que chamou atenção foi como ela se preparou antes de entrar no "maior e mais popular retiro espiritual do Brasil", segundo a própria.

Esta frase foi retirada de um vídeo de menos de um minuto intitulado Who The Fuck Is Manu Gavassi postado justamente no dia da estreia do BBB.

E é aqui que chama atenção para quem tem um olhar mais apurado para o Marketing Digital e mídias sociais. Quem tem experiência em produzir conteúdo digital, sacou o que ela estava fazendo.

Quem não a conhecia, certamente correu para o Google para pesquisar sobre ela, que é atriz e cantora, onde lançou alguns álbuns e participou de produções da própria Globo como a Malhação e o Google Trends comprova isso.

Ela e membros da sua equipe sabem como conteúdo "fresco", "saído do forno" tem preferência para os algoritmos do YouTube e Google. Por isso fez muito sentido ela fazer um vídeo bem rápido e cheio de humor para conquistar também quem "não tem paciência" para vídeos longos.

E este desempenho certamente vai ajudar no aumento dos acessos à sua série no YouTube, Garota Errada, lançado em dezembro de 2018. Que, por sinal, são divertidos pela "auto zoação" que ela faz com sua carreira.

E pelo jeito, Manu deixou vários vídeos gravados para sua equipe publicar no canal enquanto ela estiver no Big Brother Brasil. Não lembro de nenhum "brother" ou "sister" com estratégias para garantir o buzz além da sua participação no programa. Só o futuro dirá se esta presença digital garantirá a relevância de Manu no Digital.

Lições que você pode importar para o seu conteúdo:

- se o assunto do momento se encaixa com o tema que você aborda, faça um post com sua opinião

- estude técnicas de SEO caso tenha blog ou canal no YouTube para melhorar a posição nas buscas do Google e receber acessos orgânicos por tempo indeterminado





Texto originalmente publicado no Medium e replicado com autorização do autor