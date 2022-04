Quem é Nelma Kodama? Presa em operação contra tráfico, doleira coleciona polêmicas

A doleira presa nesta terça-feira (19) em operação da Polícia Federal já é conhecida da condenação da Operação Lava-Jato e outras investigações ligadas à receptação de joias roubadas. Dentre os feitos de Nelma Kodama, a criminosa já foi presa com 200 mil euros escondidos na calcinha, e já cantarolou trecho de "Amada Amante" para explicar como era sua relação com o então marido, Alberto Youssef, em um depoimento à CPI da Petrobras, em 2015.

Mas quem é Nelma Kodama?

"Sob meu ponto de vista, eu vivi maritalmente com Alberto Youssef do ano de 2000 a 2009. Amante é uma palavra que engloba tudo, né? Amante é esposa, amante é amiga", disse. "Tem até uma música do Roberto Carlos: a amada amante, a amada amante. Não é verdade? Quer coisa mais bonita que ser amante? Você ter uma amante que você pode contar com ela, ser amiga dela", disse em depoimento à CPI da Petrobras, antes de cantarolar o sucesso de 1971.

A fala aconteceu meses depois de Kodama ter sido condenada, em primeira instância, a 18 anos de prisão por corrupção, evasão de divisas e organização criminosa. Na ocasião, ela disse que os euros apreendidos com ela no Aeroporto de Guarulhos não estavam na calcinha.

A prisão em si ocorreu em março de 2014, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando ela tentava fugir para Itália com os 200 mil euros escondidos, ao saber que estaria sendo investigada pela Polícia Federal. Tudo isso é de acordo com o Ministério Público Federal (MPF).

Ela teve a pena de 15 anos de prisão decretada na Operação Lava Jato extinta, graças ao indulto natalino concedido no final de 2017 pelo ex-presidente Michel Temer.

Já em 2018, Kodama voltou a ser assunto quando se tornou alvo de investigação por receptação de joias roubadas. À época, a polícia informou que a doleira apareceu em uma foto nas redes sociais utilizando um conjunto de par de brincos, um anel e pingente de rubis, avaliado em R$ 150 mil.

E essa não foi a última aparição marcante nas redes. Em agosto de 2019, o juiz da Vara de Execuções Penais de Curitiba, Danilo Pereira Júnior, repreendeu a doleira, por publicar vídeo em que retira sua tornozeleira eletrônica no Instagram.

A situação aconteceu após a Justiça Federal autorizar a retirada da tornozeleira, com base no indulto natalino.

Nesta terça (19), nova situação coloca os holofotes sobre Kodama. A operação da Polícia Federal realizou sete prisões - cinco no Brasil e duas em Portugal, e a doleira faz parte do bolo. Ela foi detida em um hotel de luxo no país europeu.