Quem é o designer que fez o abajur de R$ 11 mil de Cláudia Leitte?

Um abajur de Claudia Leitte tem dado o que falar nas redes sociais. Com o formato de uma arma e posicionado em cima de uma Bíblia pela cantora, a peça é obra do francês Philippe Starck. Famoso pelos designs futuristas, o idoso de 73 anos também já trabalhou na remodelação de espaços arquitetônicos.

Starck já remodelou o Palácio do Eliseu, residência oficial do presidente francês, na época do mandato de François Mitterrand, em 1983, além de ter assinado diversos projetos de hotéis, como o Fasano, no Rio de Janeiro.

Já o abajur, especificamente, pertence à coleção "Gun collection". As três peças da coleção imitam diferentes tipos de arma, de pistola (US$ 2.235) a fuzil ($5.240). O abajur é chamado de "Table Gun".

O mote do projeto é "o design é a minha arma". O designer diz doar 20% dos lucros com as vendas para a ONG Frères des Hommes, que atua no combate à pobreza.

Mas apesar de Claudia ter apagado a postagem, e dito que não teve "intenção política", o próprio Starck reconhece que a peça tem. "Por que os móveis não mostram que tudo é uma escolha política?”, diz no site "Flos", que vende as peças.

"O ouro das armas representa o conluio entre dinheiro e guerra. A Table Gun simboliza o Oriente, a Bed Side Gun simboliza a Europa e a Lounge Gun representa o Ocidente. A sombra preta significa a morte, e as cruzes no interior são para lembrar-nos daqueles que se foram."

Polêmica

A cantora Claudia Leitte causou polêmica e virou um dos assuntos mais comentados na noite da terça-feira (13) nas redes sociais depois de publicar um vídeo nos stories do Instagram em que aparece um abajur dourado em formato de arma em cima de uma bíblia. Ao fundo, está uma foto da cantora com o marido, Márcio Pedreira.

Internautas associaram as imagens a um possível alinhamento de Claudia ao presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à eleição e abertamente armamentista.

A artista deletou o vídeo e publicou um texto na internet dizendo que não teve nenhuma "intenção política" ao compartilhar os itens da sua cabeceira, que inclui ainda o livro "The Gift: 14 Lessons to Save Your Life" ("O Presente: 14 lições para salvar sua vida").

"Gente, os stories que postei não têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos", diz.

"Fez sentido pra mim, pois havia acabado de ler 'usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo'. E, pra mim, não siginifica nada além disso. Marquei o meu amigo que me deu o livro que mostrei no vídeo como sinal de gratidão. Nada além disso. Não passou por minha cabeça nenhuma dessas afirmações que chegaram a mim!", acrescentou.