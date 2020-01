Quem é quem no time sub-23 do Vitória? Conheça os 30 jogadores

Os planos do Vitória para 2020 passam diretamente pelo resgate de um traço do DNA rubro-negro: a revelação de jogadores. Por isso, o Leão decidiu apostar alto e disputará o Campeonato Baiano com um time B, repleto de garotos.

Não é capricho, e sim necessidade. Com um poder de investimento limitado desde o ano passado por causa do rebaixamento à Série B, o Vitória usará a base para preencher lacunas no seu elenco visando à principal competição do ano. E se a solução for caseira, melhor ainda.

O grupo tem 30 atletas que o torcedor, pelo menos de início, terá dificuldade de reconhecer e memorizar. Por isso, o CORREIO traz aqui um guia apresentando cada um dos garotos. Qual a história deles? São formados no Leão? Vieram de outro clube? Já atuaram pelo time principal?

Comando e testes

Na tentativa de resgatar a veia reveladora do Vitória, o comando dessa equipe de aspirantes também terá solução caseira. O técnico é Agnaldo Liz, zagueiro do Leão na década de 1990, que está na sua segunda passagem no clube como treinador - a primeira foi em 2004. O time principal segue sob a responsabilidade de Geninho.

O primeiro teste desse grupo será nesta quarta-feira (15), no Barradão. A equipe alternativa enfrentará o Jacuipense em jogo-treino a partir das 16h. Apenas sócios (em dia) do rubro-negro terão acesso ao estádio. O segundo teste será no sábado (18), em amistoso contra o Atlético de Alagoinhas, na casa do adversário, às 16h.

A estreia oficial do Vitória na temporada 2020 será com esse time. No dia 22, às 19h30, o Leão enfrenta o Jacobina no Barradão pela primeira rodada do Campeonato Baiano.

Abaixo, o CORREIO apresenta o guia com os jogadores:





GOLEIROS:





João Pedro foi revelado pelo Vasco (Letícia Martins / EC Vitória)

João Pedro – 21 anos – contratado do Vasco

Um dos sete contratados visando o time sub-23. Cria do Vasco, compôs o elenco profissional do clube carioca nas duas últimas temporadas, mas não chegou a atuar como profissional.

Lucas Arcanjo – 21 anos – estava no time principal

Foi um dos destaques no vice-campeonato do Brasileiro Sub-20 em 2018. Começou 2019 promovido ao time principal, mas apenas compôs o elenco durante a temporada e disputou uma única partida: derrota por 3x1 para o São Bento no Barradão, pela Série B. Começará 2020 como titular do Baiano.

Yuri Sena acumula convocações para a seleção (Letícia Martins / EC Vitória)

Yuri Sena – 19 anos – promovido do sub-20

Considerado a grande promessa da atual safra rubro-negra de goleiros. Tem convocações para as seleções brasileiras de base e disputou o Mundial Sub-17 em 2017, na Índia. Em 2019, integrou o elenco de treinamento da Seleção Brasileira principal, de Tite, na Granja Comary, durante a preparação para a Copa América.

João Cabral – 18 anos – promovido do sub-20

Está integrado ao sub-23, mas ainda compõe a equipe sub-20. Tanto, que foi titular do Vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano – o Leão caiu na segunda fase para o Paraná no último sábado (11).





ZAGUEIROS:





Dedé é o mais experiente do grupo (Letícia Martins / EC Vitória)

Dedé – 24 anos – renovou contrato

É o mais experiente do grupo e único acima dos 23 anos. Foi contratado no começo de maio de 2019 após um bom Campeonato Paraense pelo Independente. De início, não teve espaço no Leão: só foi disputar o seu primeiro jogo no dia 24 de setembro, já sob comando de Geninho, seu quarto técnico. Foram três partidas pela Série B – duas como titular. Fez ainda quatro jogos pelo Brasileiro de Aspirantes. Pelo visto, agradou, pois teve seu contrato renovado.

Acácio Nuno – 21 anos – contratado do Avaí

Revelado pelo Avaí, fez apenas um jogo no time principal catarinense. Por sinal, fez gol: 2x1 sobre a Chapecoense, pelo estadual do ano passado. O técnico era Geninho. No restante de 2019, disputou o Brasileiro de Aspirantes e ficou no banco em três rodadas da Série A.

Jorge Fiúza – 19 anos – promovido do sub-20

Outro que está integrado ao time sub-23 para a disputa do Baiano, mas segue com idade para defender o sub-20. Fez parte do grupo que disputou a Copa São Paulo deste ano.





LATERAIS DIREITOS:





Wellisson já fez gol pelo profissional (Letícia Martins / EC Vitória)

Wellisson – 20 anos – estava no time principal

Pode atuar também como lateral esquerdo. Passou a temporada 2019 inteira compondo o elenco profissional, mas fez apenas três jogos: dois pelo Baiano – marcou um dos gols no 2x2 com o Bahia de Feira – e um pela Série B. Quando não estava no banco do time principal (em 26 ocasiões), disputava partidas do Aspirantes e do Brasileiro Sub-20.

Marcelinho – 20 anos – promovido do sub-20

Fez parte do grupo sub-23 que representou o Vitória nas duas primeiras partidas de 2019, pela Copa do Nordeste, mas não entrou em campo. Foi titular do Leão no Brasileiro Sub-20, com 14 jogos, mas ficou de fora da conquista da Copa do Nordeste por lesão.





LATERAIS ESQUERDOS:





Gabriel Gomes é destaque do sub-20 (Letícia Martins / EC Vitória)

Gabriel Gomes – 19 anos – promovido do sub-20

É um dos destaques da base. Campeão da Copa do Nordeste da categoria, atuou também com frequência no último Brasileiro de Aspirantes (13 vezes). Ainda tem idade para defender o sub-20 em 2020.

Leonardo – 20 anos – contratado do Internacional

Cria do Colorado, chegou a ser observado pelo então técnico Odair Hellmann no time principal durante a pausa para a Copa América, mas não vingou. Jogou mesmo pelo Brasileiro de Aspirantes (13 jogos) e pela Copa RS (14 vezes). Ainda não atuou como profissional.





VOLANTES:





Gabriel Bispo foi adquirido do Bahia de Feira (Letícia Martins / EC Vitória)

Gabriel Bispo – 22 anos – renovou contrato

Destaque do último Baiano, chegou por empréstimo do Bahia de Feira em maio passado ao lado do lateral direito Van. Não teve a mesma frequência do companheiro na Série B: foram apenas oito partidas, cinco como titular. Por outro lado, foi opção frequente no banco de reservas. Em dezembro, teve seus direitos econômicos adquiridos pelo Leão e seu contrato renovado até dezembro de 2022. Está nos planos para a Série B, mas ganhará experiência no Baianão.

Paulo Vítor foi capitão no título do Nordeste (Letícia Martins / EC Vitória)

Paulo Vítor – 20 anos – promovido do sub-20

A torcida pode até lembrar dele: em meio à transição da saída de Ricardo David e eleição de Paulo Carneiro, em abril, o técnico Claudio Tencati promoveu Paulo Vítor do sub-20 e o fez titular em duas partidas pela Copa do Nordeste (Náutico, 1x1, e Fortaleza, derrota por 4x0). Com o novo presidente, o volante foi devolvido à base. Foi capitão no título da Copa do Nordeste Sub-20, em dezembro.

Bruno Henrique – 20 anos – promovido do sub-20

Disputou 20 jogos em 2019 entre as equipes sub-20 e sub-23. Entrou em campo pela Copa São Paulo, Brasileirão Sub-20 e Brasileiro de Aspirantes. Mais um campeão da Copa do Nordeste Sub-20.

Com apenas 17 anos, Figueiredo é o caçula (Letícia Martins / EC Vitória)

Figueiredo – 17 anos – promovido do sub-17

É o caçula da turma, e por muito, tendo sido promovido direto do sub-17 para o sub-23. Foi destaque do rubro-negro nas campanhas da Copa do Brasil e do Brasileiro Sub-17 em 2019. Ao todo, fez 12 jogos nestas competições, sendo titular em 10 deles.





MEIAS:





Giovane estava atuando na Colômbia (Letícia Martins / EC Vitória)

Giovane Mário – 21 anos – contratado do Unión Magdalena-COL

Revelado pelo Santos, nunca chegou a atuar pelo time principal do Peixe. Transferiu-se no começo de 2019 para o Atlético Nacional de Medellín, que logo o emprestou para o Unión Magdalena, que também jogava a primeira divisão colombiana, mas foi rebaixado. Por lá, disputou 12 jogos, sendo quatro como titular, e marcou um gol.

Renzo – 21 anos – renovou contrato

Revelado no Athletico-PR, chegou a disputar dois jogos como profissional pela equipe – justamente pelo time sub-23, que representa o Furacão no Campeonato Paranaense. Após o estadual, veio para o rubro-negro para a disputa do Brasileiro de Aspirantes. Teve certo destaque: disputou nove jogos, todos como titular. Renovou contrato em dezembro.

Alex – 21 anos – contratado do Swope Rangers-EUA

Mais um formado no Athletico-PR, mas nunca atuou como profissional pelo Furacão. Estava disputando a USL Championship, uma das ligas inferiores à MLS, a principal dos Estados Unidos. Jogou 32 partidas pelo Swope Park Rangers – time B do Sporting Kansas City, da MLS – e marcou um gol.

Gabriel Santiago é meia, mas faz gols (Letícia Martins / EC Vitória)

Gabriel Santiago – 19 anos – promovido do sub-20

Promessa da base rubro-negra, é mais um que ainda tem idade para atuar pelo sub-20 em 2020. Foi um dos destaques da campanha de título da Copa do Nordeste, com três gols em oito jogos, e do Brasileiro Sub-20, também com três gols, mas em 13 partidas.

Nickson – 22 anos – estava no time principal

De longe, o mais conhecido da torcida. Filho do ex-meia rubro-negro Jackson, é uma antiga promessa: estreou no profissional em 2014, aos 17 anos. Desde então, tem flutuado entre as categorias sem se firmar. 2019 foi a temporada em que teve mais espaço, tendo disputado 11 partidas na Série B. O excesso de peso, no entanto, o atrapalhou, ao ponto de ser criticado pelo presidente Paulo Carneiro. Acabou vaiado no empate em 0x0 com o Operário-PR no Barradão, no dia 24 de agosto. Depois daquilo, foi afastado. Procura um clube para o qual ser cedido por empréstimo em 2020.





ATACANTES:





Negueba foi artilheiro da Série C 2019 (Letícia Martins / EC Vitória)

Negueba – 20 anos – contratado do Globo-RN

Potiguar de Ceará-Mirim, foi revelado pelo clube da cidade, o Globo. Pela equipe, atuou nas Série C de 2018 e 2019. Neste último ano, foi um dos artilheiros da competição ao marcar oito gols em 17 jogos – alguns deles em cobranças de falta. Foi contratado pelo Vitória após a Série C, em outubro, e assinou contrato até dezembro de 2020. Só entrou em uma partida pelo Leão na última Série B. Atua na ponta esquerda.

Ruan Café – 23 anos – contratado do Jacuipense

Já foi considerado uma das maiores promessas da base rubro-negra. Tanto que, em 2016, foi para o São Paulo por empréstimo como pagamento pela contratação de Kieza. Não se firmou no tricolor paulista. Após mais de um ano sem clube – chegou a fazer testes no Bahia em 2018 -, foi contratado em maio de 2019 pelo Jacuipense e disputou dois jogos pela Série D. Retorna à Toca por empréstimo.

Caio Cézar – 20 anos – contratado do Avaí

Natural de Barreiras, começou no Palmeiras. Em 2019, antes de tornar-se profissional, foi transferido para o Avaí, pelo qual disputou quatro partidas pelo último Brasileiro de Aspirantes, sem fazer gols.

Ruan Levine está sem jogar há seis meses (Letícia Martins / EC Vitória)

Ruan Levine – 20 anos – estava no time principal

Foi destaque na campanha do título da Copa do Brasil Sub-17 de 2015. No sub-20, perdeu espaço para colegas como Luan Silva, Flávio e Yan – todos hoje fora do clube. Deu a volta por cima no nível mais difícil possível: foi colocado como titular ‘na fogueira’, no início da Série B 2019, e marcou os dois gols da vitória sobre o Vila Nova, por 2x1, no Barradão, pela 2ª rodada. Cinco jogos depois, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficou os últimos seis meses em recuperação.

Caíque Souza – 21 anos – promovido do sub-20

Também chamado por Caíque Silva. Assim como Ruan Levine, estreou ‘na fogueira’, no início da Série B de 2019, mas deu conta do recado: fez o primeiro gol rubro-negro na competição, na derrota por 3x1 para o Botafogo-SP. No jogo seguinte, sofreu uma lesão muscular grave e fechou a temporada recuperando-se no time sub-20.

Luan Gabriel é canhoto, mas atua na direita (Letícia Martins / EC Vitória)

Luan Gabriel – 19 anos – promovido do sub-20

Grande promessa. Canhoto, atua pela ponta direita. Em 2019, chegou a ser relacionado pelo técnico Carlos Amadeu para três jogos da Série B, mas não atuou. Fez dez jogos pelo Brasileiro de Aspirantes e venceu a Copa do Nordeste Sub-20.

Ruan Nascimento – 18 anos – promovido do sub-20

Em 2019, chegou a ser convocado para um período de testes na seleção brasileira de base e disputou quatro jogos na campanha do título da Copa do Nordeste Sub-20.

Eron terminou 2019 como titular de Geninho (Letícia Martins / EC Vitória)

Eron – 21 anos – estava no time principal

Sempre foi o ‘homem-gol’ da base. Em 2015, disputou a Copa do Mundo Sub-17 pela seleção brasileira e foi campeão da Copa do Brasil Sub-17. Em 2018, foi o artilheiro do Brasileiro de Aspirantes, com 10 gols, e estreou no time principal, com duas partidas na reta final da Série A. Em 2019 veio a afirmação, com 18 jogos pela Série B. Sob comando de Geninho, Eron viveu seu melhor momento: titular em cinco jogos e fez o seu primeiro gol como profissional, no 3x0 sobre o Brasil de Pelotas, no Barradão.

Edson Júnior – 20 anos – promovido do sub-20

Chegou ao Vitória em 2018, vindo do Jacuipense, e se destacou no sub-20. Centroavante, conquistou a Copa do Nordeste Sub-20 em 2019.

Samuel – 19 anos – promovido do sub-20

Também centroavante, foi o titular no título da Copa do Nordeste Sub-20 em 2019. Já entrou em campo em 2020, pela Copa São Paulo, em uma partida.