Quem é Vanesa Medina, mãe que foi atacada por deixar filho na escola usando macaquinho

A modelo e advogada boliviana Vanessa Medina ganhou as redes sociais após fazer uma atividade cotidiana: levar o filho à escola. O que causou a confusão não foi o ato, mas sim o fato dela estar vestido um macaquinho fitness.

Outra mãe da escola em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, filmou o momento e criticou o look de Vanesa. O caso repercutiu e levantou uma série de debates no mundo.

Além de mãe, Vanessa também atua como fisiculturista, representa uma rede de academias no país e chegou a ganhar um campeonato intitulado Miss Fitness Bolívia.

Vanesa conta com 127 mil seguidores no Instagram, onde posta conteúdos relacionado a treinos na academia além de fotos de biquíni em que consegue mostrar as transformações do próprio corpo. Na rede, ela se define como "atleta, carismática, fashionista e capricorniana".

Segundo as redes sociais, Vanessa se graduou em direito na UTEPSA (Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz), que foi eleita uma das melhores universidades da Bolívia, segundo o raking britânico QS World Rankings.

O filho, Fabrizio, nasceu em janeiro de 2018, conforme informou o jornal local El Deber. Na época, a modelo falou sobre retomar as atividades após o parto da criança. "Acho que uma gravidez não é um problema para continuar nessa carreira, a única coisa é que selecionarei melhor os trabalhos".