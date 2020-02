Quem entra? Confira possíveis mudanças do Vitória para o Ba-Vi

Geninho é mesmo um técnico clássico. Na reta final de preparação para o seu primeiro Ba-Vi nesta passagem pelo Vitória, o comandante decidiu fechar os treinos. Tanto na quinta-feira (6) como na sexta (7) o elenco rubro-negro trabalhou e trabalhará sem a presença dos jornalistas.

Quais surpresas o técnico do Leão pode estar preparando para o clássico de sábado (8), pela Copa do Nordeste? Quem acompanhou as notícias da última semana, após o empate em 1x1 com o Sport, já tem uma pista. A mudança pode vir no meio-campo.

Esse foi o setor que mais recebeu reforços em relação à partida anterior. Para começar, o volante Jean, contratado há 15 dias, foi regularizado na CBF e está apto a estrear.

Outro reforço foi o retorno do também volante Rodrigo Andrade, que vinha sem jogar por causa de contusão em uma panturrilha. Ele participou normalmente dos treinos ao longo da semana e está pronto para estrear em 2020.

Junte a isso a fraca atuação dos homens de marcação do meio-campo contra o Sport, quando o Vitória deu muito espaço para que o time pernambucano pressionasse, sobretudo ao longo do primeiro tempo.

QUEM SAI?

Quem perderia a vaga é outro mistério. Difícil imaginar que seria Guilherme Rend, autor de um belo gol contra o Sport – o único do time principal do Leão em 2020 – e que tem sido destaque da equipe neste começo de ano.

Sobraria, então, para Gerson Magrão ou Fernando Neto. Como o último tem mais funções de armação do que de marcação, o risco maior fica mesmo em torno do veterano de 34 anos.

Por ter sido um reforço importante, Jean é o favorito a ganhar uma vaga. Se for o caso, Geninho pode adiantar Guilherme Rend para a função de segundo volante – que ele exerceu no time de aspirantes do Leão no ano passado com destaque. Jean, por sua vez, tem como principal característica a marcação.

Se o treinador optar por Rodrigo Andrade, o time se torna teoricamente mais ofensivo, já que o paraense avança mais em direção ao campo adversário. Neste caso, Rend seria mantido como primeiro volante.

Outra opção, mais cautelosa, seria formar uma trinca de volantes. Neste caso, Jean ou Rodrigo Andrade ganharia a vaga de Fernando Neto.

Todas essas perguntas poderão ser respondidas na sexta-feira (7) pelo técnico Geninho, na última entrevista antes do Ba-Vi. Desde terça, quando o zagueiro João Victor falou com a imprensa, ninguém mais dá entrevista coletiva na Toca do Leão. O Vitória, portanto, não tem adotado apenas a estratégia do sigilo antes do clássico, mas também a do silêncio.

MAIS OPÇÕES NO ATAQUE

Geninho tem mais opções para mexer na equipe, ainda que seja improvável que o faça. No ataque, por exemplo, o técnico recebeu o reforço do centroavante Léo Ceará, reincorporado ao elenco. Ele havia sido rebaixado ao time de aspirantes na semana passada por não ter aceitado renovar contrato com o clube e segue negociando a extensão.

Outro reforço no setor ofensivo é o ponta Rodrigo Carioca, contratado no início do ano, que se recuperou de lesão muscular e deve ser relacionado pela primeira vez. Como não fez a pré-temporada junto com os demais e está sem ritmo de jogo, é alternativa para começar no banco de reservas.

O lateral esquerdo Rafael Carioca, que não enfrentu o Sport por causa de um desconforto muscular, voltou a treinar. Na véspera, o titular da posição, Thiago Carleto, também reclamou de dor e chegou a ser dúvida. No entanto, segundo o Vitória, ele treinou normalmente nesta quinta.

Entre os desfalques certos estão o zagueiro Gabriel Furtado e os atacantes Ruan Levine e Felipe Garcia, todos com lesões musculares. Além do goleiro Martín Rodríguez e do atacante Jordy Caicedo, que passaram por cirurgia no joelho e no púbis, respectivamente.