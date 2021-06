'Quem fala 'fora, Bolsonaro' tem que viajar de jegue', diz presidente em avião

O presidente Jair Bolsonaro entrou em uma aeronave que estava no pátio do Aeroporto de Vitória (ES) para cumprimentar os tripulantes. A presença do presidente teve manifestações de apoio, mas também de protesto, com gritos de "fora, Bolsonaro".

De máscara na maior parte do tempo, Bolsonaro acenou para os passageiros da parte dianteira do avião e aceitou tirar algumas fotos com passageiros e tripulantes. Ele ouviu palavras de apoio e gritos de "mito". Mas registros do momento também mostram que Bolsonaro ouviu palavras de protesto. Ele rebateu: "Quem fala 'fora, Bolsonaro' vai viajar de jegue, não de avião. Para ser solidário com o candidato deles".

O presidente foi ao Espírito Santo para participar da entrega de um conjunto habitacional em São Mateus. Do lado de fora do aeroporto, sem máscara, interagiu com um grupo de apoiadores. Uma manifestante que segurava uma placa "Bem vindo - 500 mil", em alusão às mortes por covid-19 no Brasil, que se aproximam desse número, foi hostilizada. Sozinha, de máscara, ela ouviu gritos dos apoiadores do presidente e um deles tentou tirar o cartaz que ela segurava à força.