“Quem pode ter o melhor não vai escolher o pior”, diz ACM Neto

Pré-candidato a governador, ACM Neto (União Brasil) recomendou que os eleitores baianos comparem a história, o currículo, a trajetória e as realizações de todos os postulantes ao Palácio de Ondina até o dia das eleições (2 de outubro). “Se a comparação for feita, não tenho dúvida: quem pode ter melhor não vai escolher o pior”, afirmou o ex-prefeito de Salvador em comício realizado na noite desta sexta-feira (15), em Governador Mangabeira.



De acordo com Neto, os baianos despertaram para a necessidade de “buscar algo novo e colocar um ponto final no ciclo do PT”. “Em todas as cidades que visito ouço as pessoas dizerem que não aguentam mais essa vergonhosa situação da violência em nosso estado, não aguentam mais ter a pior educação do Brasil, não aceitam mais o drama da espera na fila da regulação. “O fato concreto é que os baianos acordaram para a realidade de que muito foi prometido e pouco foi feito”.

Comício ocorreu em Governador Mangabeira (Foto: Divulgação)

Em São Félix e Governador Mangabeira, as duas últimas cidades visitadas por ACM Neto na agenda desta sexta-feira, o pré-candidato a governador participou de caminhadas e foi acompanhado por milhares de pessoas. “Quero dizer a todos vocês: se Deus me permitir governar a Bahia a partir de 1º de janeiro do ano que vem, vou retribuir todo o carinho da população trabalhando muito para recuperar o tempo perdido na gestão do PT. E mais: nos dois municípios e em todos os outros 415 da Bahia, vou fazer em dois anos o que eles não fizeram em 16”. O deputado federal Cacá Leão, pré-candidato a senador, acompanhou ACM Neto nas duas agendas.



ACM Neto disse também que os baianos querem um governador que amplie a assistência à saúde, invista na industrialização do interior e na educação e coloque os bandidos na cadeia. “É vergonhoso constatar que, depois de 16 anos, a Bahia ocupe o primeiro lugar em violência e o último em educação. É vergonhoso constatar a humilhação que os baianos passam na fila de regulação e saber que somos o estado com o maior número de desempregados em todo o Brasil. Esse é o legado que o PT deixa depois de quatro mandatos consecutivos, esse é o carimbo da incompetência administrativa”, disse o ex-prefeito da capital baiana.

Neto foi ovacionado durante visita (Foto: Divulgação)

O descaso do PT em relação à saúde foi constatado em São Félix, durante visita à Santa Casa de Misericórdia. “A unidade tem cinco leitos de UTI que não recebem pacientes de toda a região porque o governo estadual só sabe perseguir os adversários políticos”, disse Neto em seu discurso, que contou com a presenças do prefeito Alex Aleluia e do ex-secretário estadual e municipal de Saúde, José Antonio Rodrigues. “Os baianos quando olham para o futuro têm a esperança de um estado muito mais forte. E esse sonho somente vai se tornar realidade com a derrota do PT”.



ACM Neto também citou outro exemplo de descaso do PT com as cidades do Recôncavo. “A estrada que liga São Félix a Maragogipe está em péssimas condições há muito tempo. E o PT nunca fez nada para melhorar as condições de trafegabilidade porque jamais esteve preocupado com o bem-estar da população que mora na região”.



Adesões

Em Governador Mangabeira, ACM Neto comentou o entusiasmo da população em todos os eventos realizados no Recôncavo. “O que está acontecendo é um grande movimento de mudança. Foi assim em São Félix e Governador Mangabeira. Ontem (quinta-feira) não foi diferente em Cruz das Almas, onde aconteceu uma das maiores, se não a maior caminhada de toda a nossa pré-campanha. Foi assim em Teodoro Sampaio, Terra Nova, Dom Macedo Costa e Conceição do Almeida. Foi assim em todas as 175 cidades que visitamos desde o início do ano passado”.

O prefeito de Governador Mangabeira, Marcelo Pedreira, disse que ACM Neto terá uma das mais expressivas vitórias entre todos os governadores no dia 2 de outubro. “A onda de mudança está nos corações de todos os eleitores baianos. Chega de perseguição do PT, a partir de janeiro do ano que vem novos ares vão conduzir a Bahia para o lugar de destaque no cenário nacional”.

Agenda – A agenda de ACM Neto e Cacá Leão pelo Recôncavo Baiano prossegue neste sábado (16), com visitas às cidades de Sapeaçu, Cachoeira e São Felipe. No domingo (17), outros dois municípios contarão com a presença do ex-prefeito de Salvador: Castro Alves e Amargosa.