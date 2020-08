Quem tem utilizado mais os aplicativos de transporte nessa pandemia?

A empresa de tecnologia 99, focada em mobilidade urbana, abriu seu banco de dados e publicou uma pesquisa sobre o uso do seu app de transporte por motorista particular, o 99 Pop. E os números mostram que 60% dos moradores das periferias baianas passou a usar o serviço mais do que antes da pandemia.

Enquanto isso, o uso entre os mais ricos caiu 44%. A pesquisa mostra por tabela as diferenças sociais na capital baiana: os mais pobres não tiveram escolha, precisaram continuar saindo de casa para trabalhar. Pelo menos, fizeram isso com mais segurança. Já os mais privilegiados ficaram no home-office.

Escolha o seu aplicativo favorito para ouvir o nosso podcast:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

Nesse podcast, destrinchamos a pesquisa da 99, que mostra outros dados referentes ao meio de transporte favorito, onde estão fazendo compras nesse período e sobre a queda na renda das famílias da periferia.

Entrevistamos a diretora de comunicação da 99, Pâmela Vaiano, o diretor do Sindicato de Motoristas de Aplicativo da Bahia, Jean Moura, e vários moradores da capital baiana.

>> Cresce uso de transporte por aplicativo na periferia de Salvador, diz pesquisa

Você também pode ouvir no player abaixo ou fazendo o download:

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

>> Clique aqui para ver episódios anteriores do O Que a Bahia Quer Saber