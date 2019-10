Quer ajudar a limpar o óleo das praias? Veja onde terá mutirão neste sábado (19)

Um grupo de voluntários se reunirá a partir das 9h deste sábado (19) para realizar mutirões de limpeza em quatro praias de Salvador e Lauro de Freitas, na região metropolitana, que foram atingidas pelas manchas de óleo.

As ações acontecerão em pontos estratégicos - ou seja, nos locais que foram mais afetados. Neste sábado, a limpeza será feita na Praia da Pituba (perto da colônia de pescadores); na Pedra do Sal (Rua das 7 Casas, final da rua); em Ipitanga (em frente ao Centro Panamericano de Judô); Corsário (estacionamento em frente ao Parque de Pituaçu); e Vilas do Atlântico (em frente ao Ebasuf).

Já no Litoral Norte, que também foi bastante afetado, o mutirão acontece na Foz do Rio Pojuca (barracas de Itacimirim), onde haverá uma limpeza no manguezal, além das localidades de Barra Siribinha e Barra do Itariri (ponto de encontro será às 8h, no posto Busca Vida). No local, haverá monitoramento e mutirão na foz e no manguezal.

O Guardiões do Litoral convoca toda a população para auxiliar no processo. Para participar da ação, basta comparecer aos locais indicados, mas é importante utilizar equipamentos de proteção, como sapatos fechados e luvas de PVC, por exemplo (ver instruções abaixo).

Em caso de ardência nos olhos ou desconforto respiratório, o voluntário deve interromper a limpeza imediatamente e procurar uma unidade de saúde para ser atendido.

O óleo afeta a região Nordeste deste setembro e chegou à Bahia no dia 10 de outubro. Nesta manhã, uma tartaruga foi encontrada morta, coberta pelo óleo, em uma praia de Vilas do Atlântico.

Foto: Divulgação